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Nilüfer Kent Tiyatrosu sezonu açık havada açtı - Son Dakika

Nilüfer Kent Tiyatrosu sezonu açık havada açtı

13.08.2021 10:40

Nilüfer Kent Tiyatrosu sezonu açık havada açtı Vur Yağmala Yeniden tiyatro severlerden tam not aldı Yeni sezonu erken başlatan Nilüfer Kent Tiyatrosu, Mark Ravenhill'in kara komedi oyunlardan oluşan 'Vur Yağmala Yeniden' ile tiyatroseverlerin karşısına çıktı.

Nilüfer Kent Tiyatrosu sezonu açık havada açtı

Vur Yağmala Yeniden tiyatro severlerden tam not aldı

BURSA - Yeni sezonu erken başlatan Nilüfer Kent Tiyatrosu, Mark Ravenhill'in kara komedi oyunlardan oluşan 'Vur Yağmala Yeniden' ile tiyatroseverlerin karşısına çıktı. 5 episoddan oluşan oyunun 1. episodunun prömiyeri Balat Atatürk Ormanı'ndaki Ormandaki Kulübe'de yapıldı.

Genel sanat yönetmenliğini Murat Daltaban'ın yaptığı Nilüfer Kent Tiyatrosu, tiyatro tutkunlarını daha fazla bekletmeden perde dedi ve çok büyük ve dinamik bir projeyle izleyici karşısına çıktı.

Mark Ravenhill'in kara komedi oyunlardan oluşan Vur Yağmala Yeniden'i sahneye koyan Nilüfer Kent Tiyatrosu oyuncuları, tiyatroseverlerle, açık havada doğanın kalbinde buluştu. İzleyicinin karşısına 'Aya değil ama çok daha uzaklara gittik !' mottosuyla çıkan Nilüfer Kent Tiyatrosu, 5 episoddan oluşan Vur Yağmala Yeniden'in ilk episodunun prömiyerini gerçekleştirdi.

Prömiyer, Nilüfer Belediyesi'nin Balat Atatürk Ormanı'nda yeniden düzenlediği Ormandaki Kulübe'de yapıldı. Tiyatroseverler, yıldızların altında temiz havada tiyatro izleminin keyfini yaşadı. Nilüfer Kent Tiyatrosu, çevrisini Ayberk Erkay'ın yaptığı "Vur Yağmala Yeniden"in birinci episodunda, "Dün Bir Olay Meydana Geldi", "Kayıp Cennet" ve "Cennet Yeniden" isimleri oyunları sahneledi.

Sürpriz oyuncu Beste Bereket

Oyunlarda Nilüfer Kent Tiyatrosu oyuncuları yer aldı. Ancak her episodda bir konuk oyuncu yer alacak. Prömiyeri yapılan birinci episodun konuk oyuncusu da Beste Bereket oldu. Yönetmenliğini Mert Öner'in yaptığı birinci episodun ilk oyunu olan "Dün Bir Olay Meydana Geldi" isimli oyunda Adem Mülazim, Ayşe Gülerman, Barış Ayas, Batuhan Pamukçu, Cihat Temel, Gökhan Kum, İbrahim Ersoylu, Melisa İclal Yamanarda, Mert Tiryaki, Mesut Özsoy, Oğuzhan Ayaz, Pınar Hande Ağaoğlu ve Zeynep Çelik Küreş rol alıyor. Oyunda, tiyatroda bir gün önceki gösteride, oyunculardan biri saldırıya uğramıştır. Diğer oyuncular, arkadaşlarını yaralayan bu kişinin cezalandırılması için bir görgü tanığı aramaktadır.

Kayıp Cennet isimli oyunda ise, birkaç gecedir alt katta oturan komşusunun çığlıklarından uykusu kaçan hostesin, çığlıkları sona erdirmesi için komşusunu uyarmaya karar vermesiyle yaşananlar konu ediliyor. Kayıp Cennet oyununda da Beste Bereket, Gökhan Kum, Mesut Özsoy ve Pınar Hande Ağaoğlu yer aldı.

Birinci episodun son oyunu Cennet Yeniden'de uzun yıllarını birlikte geçirmiş olan Matt ve Tom'un yeniden buluşup geçmişlerini sorgularken fedakarlık, sevgi, adalet ve ceza hakkında konuşmaları yer alıyor. Cennet Yeniden isimli oyunda ise Barış Ayas, İbrahim Ersoylu ve Oğuzhan Ayaz oynadı. İzleyicilere farklı bir deneyim yaşatan "Vur Yağlama Yeniden", ilk gününde tam not aldı.

"Sahnemiz bütün oyunculara açıktır"

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Yaşadığımız pandemi nedeniyle uzun zamandır kültür ve sanat etkinliklerinden ayrı kaldılar. Bizde bu çerçevede yeni bir projeye imza atıyoruz. Atatürk Balat Ormanı'nda bulunan izci evini yeni bir sahneye dönüştürdük. Doğanın içinde kültür ve sanat etkinliklerini burada yapacağız. Daha önce dijital platformlarda sanatseverleri tiyatro ile buluştururken şimdi ise doğanın kucağında bu güzel atmosferde yeniden tiyatroları buradan başlatıyoruz" dedi.

Sahnenin sadece tiyatro severler içinde değil, sanatçılar için de önemli olduğunu belirten Turgay Erdem, "Bizim sahnemiz gösteri yapmak isteyen bütün tiyatro oyuncularına açıktır" diye konuştu.

"Bir dizi tiyatro eseri diyebiliriz"

Nilüfer Belediyesi Nilüfer Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmen Murat Daltaban, "Biz de çok heyecanlıyız. Buranın adını Ormandaki Ev koyduk. Burası açık hava sahnesi. Burası ufak bir sahne. İlk oyun, Mark Ravenhill'in kara komedi oyunlardan oluşan Vur Yağmala Yeniden oyunu. Daha önce İstanbul'da sahnelenmişti ve seyirciyi etkilemişti. Şimdi 5 yönetmen arkadaşımız sahneliyor. 15 kısa oyundan oluşuyor. 5 episod var. 5 episod birbirinden farklı hikayeler var sıralı seyredilmesi gerekmiyor. 15 günde bir prömiyer yapacak. Bir dizi tiyatro eseri diyebiliriz" dedi.

Nilüfer Kent Tiyatrosu sezonu açık havada açtı
Nilüfer Kent Tiyatrosu sezonu açık havada açtı
Nilüfer Kent Tiyatrosu sezonu açık havada açtı
Nilüfer Kent Tiyatrosu sezonu açık havada açtı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nilüfer Kent Tiyatrosu sezonu açık havada açtı - Son Dakika


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