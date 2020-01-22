Nilüfer konseri erteledi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Nilüfer konseri erteledi - Son Dakika Magazin

Nilüfer konseri erteledi

6 saat önce

Ünlü sanatçı, biletleri günler öncesinden tükenen 15 Şubat'taki konserini ileri bir tarihte yapacağını duyurdu.

Nilüfer konseri erteledi, System.String[]

Ünlü sanatçı, biletleri günler öncesinden tükenen 15 Şubat'taki konserini ileri bir tarihte yapacağını duyurdu. Tedavisi devam eden Nilüfer'in taburcu olduktan sonra 1 ay evinde istirahat edeceği açıklandı.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:37 
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