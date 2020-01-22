Nilüfer konseri erteledi
6 saat önce
Ünlü sanatçı, biletleri günler öncesinden tükenen 15 Şubat'taki konserini ileri bir tarihte yapacağını duyurdu.
Ünlü sanatçı, biletleri günler öncesinden tükenen 15 Şubat'taki konserini ileri bir tarihte yapacağını duyurdu. Tedavisi devam eden Nilüfer'in taburcu olduktan sonra 1 ay evinde istirahat edeceği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:37
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