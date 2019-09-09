Nilüfer Müzik Festivali, doğa ve müziğe doyurdu

İlk kez 2015 yılında başlayan ve Bursa, Nilüfer Belediyesi'nin "Dünyayı sev, geyiği öp, festivale gel" sloganıyla ve Birlikte Güzel desteğiyle 6-8 Eylül tarihlerinde beşincisini düzenlediği, Türkiye'nin en büyük müzik festivallerinden biri olan Nilüfer Müzik Festivali, çok çeşitli sanatçı kadrosuyla müzikseverleri coşturdu. 2 farklı sahnede gerçekleşen ve aralıksız müzik keyfi sunan festivalde, müziğin yanı sıra atölyeler, oyun alanı, tasarım stantları ile farklı ve yerel yeme-içme noktaları katılımcılara farklı deneyimler yaşattı. 50 bin kişinin izlediği Nilüfer Müzik Festivali'nde belirlenen alanda çadır kuran katılımcılar da, Balat Atatürk Ormanı'nın doğal güzellikleri eşliğinde konserleri izleme şansı buldu.

Festivalde 5'i yabancı toplam 31 isim ve grup yer alırken, festivalin yerli isimleri 2016 yılında katıldığı festivalde ikinci kez sahne alan Athena, 5 oktavlık sesiyle dünya üzerindeki ender seslerden birisi olma özelliği taşıyan Cem Adrian, Ceyl'an Ertem ve Gaye Su Akyol, Mor ve Ötesi, muhteşem sahne performansıyla Rap müziğin vazgeçilmez ismi Ceza ve Türk rap müziğinin yükselen isimleri arasına kısa süre içinde ismini yazdırmayı başaran Ben Fero gibi birçok sanatçı performansları ile izleyenlere unutulmaz anlar yaşattılar.

Ayrıca dünyadan Agar Agar, Modeselektor, Roosevelt ve Muyayo Rif de Nilüfer Müzik Festivali'nde müzikseverlerle buluşarak, dünya müziğinden tatlar sundu.