Nilüfer Nüfus Müdürlüğü KPSS'ye girecek adaylar için pazar günü açık olacak - Son Dakika

Bursa'da, Nilüfer Nüfus Müdürlüğü, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (2020-KPSS ÖABT) girecek adaylar için hafta sonunda açık tutulacak.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Müdürlük, KPSS'ye katılacak adayların T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için 20 Eylül Pazar günü 07.00-10.00 saatlerinde hizmet verecek.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 08:45 - Kaynak: AA
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