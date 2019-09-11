Son Dakika Haberleri: Nilüfer personelinden anlamlı kermes
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Nilüfer personelinden anlamlı kermes

2 dakika önce

Nilüfer Belediyesi personelinin düzenlediği kermesten elde edilen gelirle ihtiyaç sahiplerinin tekerlekli arabalarının bakım onarımı yapılacak.

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Nilüfer Belediyesi personelinin düzenlediği kermesten elde edilen gelirle ihtiyaç sahiplerinin tekerlekli arabalarının bakım onarımı yapılacak.


Nilüfer Belediyesi personeli bir kez daha anlamlı bir kermes için buluştu. Çalışanlar, düzenledikleri kermeste hem öğle arasında bir araya geldi, hem de ihtiyaç sahipleri için anlamlı bir tavır sergiledi. Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün Halk Evi Sanat Galerisi'nde düzenlediği kermese, çalışanlar büyük ilgi gösterdi. Nilüfer Belediyesi çalışanları, evlerinde yaptıkları yiyecekleri kermeste satışa sundu.


Belediye Başkanı Turgay Erdem ve başkan yardımcıları da kermesi ziyaret ederek, yapılan ürünlerin tadına baktı. Turgay Erdem, kermese destek veren personele teşekkür etti. Erdem, bu anlamlı etkinliği Nilüfer Belediyesi'nin diğer hizmet binalarında da yapacaklarını belirterek, personeli katılmaya davet etti.


Kermesten elde edilen gelir, Nilüfer Belediyesi Tekerlekli Sandalye Tamirevi'ne bağışlanarak, engellilere araçlarının bakım onarımı için kullanılacak.


Nilüfer Belediyesi personeli tarafından daha önce düzenlenen 4 kermeste toplam 10 adet akülü sandalye alınarak ihtiyaç sahiplerine verildi. - BURSA

nilüfer belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:42 Kaynak: İHA
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