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Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi hizmete girdi

16 dakika önce

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Nilüfer'de 3 bin 858 metrekare kapalı alana inşa edilen yeni Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi hizmete girdi.

Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi hizmete girdi, System.String[]
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Nilüfer'de 3 bin 858 metrekare kapalı alana inşa edilen yeni Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi hizmete girdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:48 
İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa, Ekonomi
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