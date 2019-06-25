Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi hizmete girdi
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Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Nilüfer'de 3 bin 858 metrekare kapalı alana inşa edilen yeni Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi hizmete girdi.
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:48
tarafından, Nilüfer'de 3 bin 858 metrekare kapalı alana inşa edilen yeni Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi hizmete girdi.
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