Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi hizmete girdi

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120 kilometre hızla gelen ölüm kameraya böyle yansıdı

Tarihi eser kaçakçıları 1 milyon 750 bin dolarlık İncil'i satmaya çalışırken suçüstü yakalandı

'Her şey güzel olacak Ekrem abi' diye bağıran 16 yaşındaki Berkay'ın İmamoğlu'ndan beklentisi