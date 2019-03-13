Son Dakika Haberleri: Nilüfer Tiyatro Festivali'nde "Ziyaret" Günü

Nilüfer Tiyatro Festivali'nde "Ziyaret" Günü

2 saat önce

Nilüfer Tiyatro Festivali'nde sahnelen 'Ziyaret' adlı oyun izleyenlerden tam not aldı.

Nilüfer Tiyatro Festivali'nde
Nilüfer Tiyatro Festivali'nde sahnelen 'Ziyaret' adlı oyun izleyenlerden tam not aldı.

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu'nun "Beni Bekleme Kaptan" isimli oyunuyla perde açan 7. Tiyatro Festivali'nde bu kez Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen Ziyaret adlı oyun izleyici karşısına çıktı. Nazım Hikmet Kültürevi'nde sahne alan oyuna ilgi büyük oldu. Friedrich Dürrenmatt'ın yazdığı Ant Aksan'ın uyarlayıp yönettiği oyun, Claire Zachanassian'ın Karantina kasabasında hoş olmayan anılarını ve zengin bir hayata yolunun açıldığı süreci ele alıyor. Tek perdelik sürükleyici oyunda Esra Tarhan, Hürkan Ünal, Gülin Özkan, Jülide Kara, Hasan Gökhan Olcay, Ozan Gökmen ve Murat Niyazi Emre rol aldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:11 Kaynak: İHA

nilüfer belediyesi, Güncel
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