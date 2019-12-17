Nilüfer Uluslararası Spor Şenliği için geri sayım başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Nilüfer Uluslararası Spor Şenliği için geri sayım başladı - Son Dakika Spor

Nilüfer Uluslararası Spor Şenliği için geri sayım başladı

7 saat önce

Bu yıl 19'uncusu düzenlenecek olan Bursa'nın en geniş katılımlı ve en önemli spor organizasyonlarından Nilüfer Uluslararası Spor Şenliği hazırlıkları, tertip komitesi üyeleri ve branş koordinatörlerinin tanıtımı ile başladı.

Nilüfer Uluslararası Spor Şenliği için geri sayım başladı, System.String[]

Bu yıl 19'uncusu düzenlenecek olan Bursa'nın en geniş katılımlı ve en önemli spor organizasyonlarından Nilüfer Uluslararası Spor Şenliği hazırlıkları, tertip komitesi üyeleri ve branş koordinatörlerinin tanıtımı ile başladı. Tanıtım toplantısında konuşan Başkan Erdem "Amacımız çocuklarımızın dayanışma ve paylaşma duygularını geliştirmesi" dedi.

20 Nisan-20 Mayıs 2020 tarihleri arasında 19'uncusu düzenlenecek olan Nilüfer Uluslararası Spor Şenliği'nin tanıtımı ilçedeki devlet okulları ve özel okulların temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Etkinlik bu yıl da Nilüfer Belediyesi tarafından, Nilüfer İlçe Kaymakamlığı himayesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nilüfer Belediyespor'un katkıları ile düzenlenecek. Şenliklerin ilk buluşmasında tertip komitesi üyeleri ve branş koordinatörleri; okul idarecileri ve branş öğretmenlerine tanıtılarak hazırlık koordinasyon süreci başlamış oldu. Buluşmada söz alan Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Tüfekçi, şenliklerin farklılıkları zenginlik olarak kabul ederek, kurumların uyumlu çalışmasıyla dayanışma ve birlikteliği pekiştirdiğini ifade etti, 19. yaşına giren organizasyonun artık kendi kültürünü oluşturduğunun altını çizdi.

BAŞKAN ERDEM: AMACIMIZ ŞENLİK HAVASINDA SPOR YAPTIRMAK

Tüfekçinin ardından söz alan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kapsayacak şenliklerin 20 Nisan'da başlayacağını hatırlattı. Etkinliğe destek veren ilgili kurum temsilcileri, idareci ve öğretmenlere teşekkür eden Başkan Erdem, "Spor kenti Nilüfer'e yakışan bu dev organizasyonun startını bugün veriyoruz. Amacımız yıllardır düzenlediğimiz bu şenliklerde çocuklarımızı çeşitli branşlarda yarıştırmak değil. Bir şenlik havasında onlara spor yaptırmak, spor yaparken de paylaşma ve dayanışma duygularını daha fazla yaşamalarını sağlamak istiyoruz. Her yıl artan katılımla bu amaca ulaştığımızı görmek de bizi fazlasıyla mutlu ediyor" dedi.

2019 yılı rakamlarına göre 164 okuldan 2 bin 471 takım ve 24 bin 350 öğrencinin katıldığı Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'ne bu yılki katılımın rekor düzeye ulaşması bekleniyor.


- Bursa
Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:36 Kaynak: DHA
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