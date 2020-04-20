Nilüfer: Utanıp, susuyorum
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Usta sanatçı, 3 buçuk aydır evden çıkmadığını belirterek karantina günlerinde sağlığın öneminden bahsetti: "20 gün hastanede kaldım. Domuz gribi kapmıştım. Akciğerlerimde de mantar enfeksiyonu oluşmuştu ve bu durum beni hırpaladı.
Usta sanatçı, 3 buçuk aydır evden çıkmadığını belirterek karantina günlerinde sağlığın öneminden bahsetti:
"20 gün hastanede kaldım. Domuz gribi kapmıştım. Akciğerlerimde de mantar enfeksiyonu oluşmuştu ve bu durum beni hırpaladı. Tam iyileştim derken de pandemi başladı. Uzun süre kapalı kalan biri olarak zaman zaman isyan edip sıkıldım. Sağlık çalışanlarımızın her gün risk altında çalışmak zorunda olmalarını düşündüm ve kendimi onların yerine koydum. Utanıp susuyorum."
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 08:15
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