Son Dakika Haberleri: Nilüfer ve Gemlik'te Su Kesintisi

Nilüfer ve Gemlik'te Su Kesintisi

2 dakika önce

Bursa'nın Nilüfer ve Gemlik ilçelerinde su kesintisi yapqılacak.

Nilüfer ve Gemlik'te Su Kesintisi, System.String[]
Bursa'nın Nilüfer ve Gemlik ilçelerinde su kesintisi yapqılacak.

BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer ve Gemlik ilçelerinde zaman zaman su kesintisi yapılacak. Nilüfer Alaaddinbey Mahallesi ile Üçevler Mahallesi'nin Küçük Sanayi doğusunda kalan sokaklar ve civarında, 3 Mart Çarşamba ve 14 Mart Perşembe tarihlerinde, 08.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. Öte yandan Gemlik Gençali Mahallesi Kumsaz Mevkii ve civarında, 14 Mart Perşembe ile 14 Nisan Pazar tarihleri arasında, 08.00 ile 18.00 saatleri arası zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:06 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşyalı Evini Soyan Kiracısının Fotoğraflarını Afiş Yaparak İfşa Etti Firariden Polise: Uykuda Bile Rahat Bırakmadınız

2 Yaşındaki Çocuk, İçinde Bir Karış Su Bulunan Kovada Boğuldu Yerel Seçimlerde Oy Kullanacak Suriyelilerin Seçmen Kağıtları Hazır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 15:08:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nilüfer ve Gemlik'te Su Kesintisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]