Nilüfer ve Gürsu'da Su Kesintisi
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Bursa'nın Nilüfer ve Gürsu ilçelerinde su kesintisi yapılacak.
Bursa'nın Nilüfer ve Gürsu ilçelerinde su kesintisi yapılacak.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:57 Kaynak: İHA
BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer Doburca Mahallesi, Gümüştepe Mahallesi, Odunluk Mahallesi; Orhangazi Caddesi, Oğuzhan Sokak, Atatürk Kent Ormanı, Çamlıca Mahallesi; Güldeste Sokak, Kavakdere Cadde, Güven Sokak, Selcan Sokak, Babacan Cadde, Ay Sokak ve civarında 16.04.2019 tarihinde, 06.00-24.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.
Ayrıca Gürsu'nun Zafer, Kazıklı, Ağaköy, Kumlukalan mahalleleri ile Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi ve civarında 12.04.2019 - 20.04.2019 tarihleri arasında, 08: 00 -18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA
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