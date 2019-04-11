Nilüfer ve Gürsu'da Su Kesintisi

Bursa'nın Nilüfer ve Gürsu ilçelerinde su kesintisi yapılacak.

Bursa'nın Nilüfer ve Gürsu ilçelerinde su kesintisi yapılacak.



BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer Doburca Mahallesi, Gümüştepe Mahallesi, Odunluk Mahallesi; Orhangazi Caddesi, Oğuzhan Sokak, Atatürk Kent Ormanı, Çamlıca Mahallesi; Güldeste Sokak, Kavakdere Cadde, Güven Sokak, Selcan Sokak, Babacan Cadde, Ay Sokak ve civarında 16.04.2019 tarihinde, 06.00-24.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.



Ayrıca Gürsu'nun Zafer, Kazıklı, Ağaköy, Kumlukalan mahalleleri ile Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi ve civarında 12.04.2019 - 20.04.2019 tarihleri arasında, 08: 00 -18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

2 TL'lik Tuvalet Ücreti Yüzünden Çıkan Meydan Kavgası Kamerada: 1 Ölü, 1 Yaralı

Trafikte Pes Dedirten Görüntüler! Seyir Halinde Direksiyonu Söktü

Minik Oğlunu, Cebine Not Koyup AVM'de Terk Eden Anneye Hapis Şoku!

Wikileaks'in Kurucusu Assange, Londra'da Tutuklandı