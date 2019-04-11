Son Dakika Haberleri: Nilüfer ve Gürsu'da Su Kesintisi

Nilüfer ve Gürsu'da Su Kesintisi

38 dakika önce

Bursa'nın Nilüfer ve Gürsu ilçelerinde su kesintisi yapılacak.

Nilüfer ve Gürsu'da Su Kesintisi, System.String[]
Bursa'nın Nilüfer ve Gürsu ilçelerinde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer Doburca Mahallesi, Gümüştepe Mahallesi, Odunluk Mahallesi; Orhangazi Caddesi, Oğuzhan Sokak, Atatürk Kent Ormanı, Çamlıca Mahallesi; Güldeste Sokak, Kavakdere Cadde, Güven Sokak, Selcan Sokak, Babacan Cadde, Ay Sokak ve civarında 16.04.2019 tarihinde, 06.00-24.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

Ayrıca Gürsu'nun Zafer, Kazıklı, Ağaköy, Kumlukalan mahalleleri ile Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi ve civarında 12.04.2019 - 20.04.2019 tarihleri arasında, 08: 00 -18: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:57 Kaynak: İHA
Çamlıca Mahallesi, Bursa, Gürsu, Güncel
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