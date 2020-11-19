Nilüfer zirveyi bırakmıyor - Son Dakika

Nilüfer zirveyi bırakmıyor

19.11.2020 14:47
Nilüfer zirveyi bırakmıyor, System.String[]

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor, 3. hafta erteleme maçında Ümitköy And. İHL Başkent Akademi'yi deplasmanda 23-21 yenerek liderliğini sürdürdü.

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor, 3. hafta erteleme maçında Ümitköy And. İHL Başkent Akademi'yi deplasmanda 23-21 yenerek liderliğini sürdürdü.

Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden lider Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Ümitköy And. İHL Başkent Akademi'ye konuk oldu. İki ekip Ankara'da Prof. Dr Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısını Nilüfer Belediyespor 12-11 önde tamamladı. İkinci yarının başlaması ile birlikte heyecan daha da artarken Nilüfer ekibi kontrolü elinden bırakmayarak mücadeleyi 23-21 kazandı. Nilüfer Belediyesporlu Durmuş Mutlu attığı 7 golle maçın en skorer ismi olurken galibiyette önemli pay sahibi oldu. Nilüfer Belediyespor oynadığı 6 maçta, 5 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek topladığı 11 puanla yenilgisiz liderliğini sürdürdü. - BURSA

Nilüfer zirveyi bırakmıyor

Hentbol Erkekler Süper Ligi, Başkent, Ümitköy, Hentbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nilüfer zirveyi bırakmıyor - Son Dakika Spor


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