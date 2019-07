Nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü doğaseverleri ağırlıyor

Denizli'nin Çivril ilçesinde bulunan ve doğal sit alanı ilan edilen nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü, görsel güzelliğiyle doğaseverlerin uğrak noktası haline geldi.

Büyük Menderes Nehri'nin ana kollarından birinde sulama amaçlı regülatör yapılarak oluşturulan ve 7 bin 300 hektarlık alana sahip Işıklı Gölü'ne gelen doğaseverler burada göl manzarası eşliğinde köy kahvaltısı yapıyor.



Daha sonra kıyıda bulunan kayıklarla göle açılan konuklar, bir yandan gölün yüzeyindeki nilüfer çiçeklerini fotoğraflarken bir yandan da pek çok su kuşuna ve ender bulunan balık türlerine ev sahipliği yapan gölü keşfetme imkanı buluyor.

Turizm için yatırımcı bekliyor

Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural gazetecilere yaptığı açıklamada, Işıklı Gölü'nü turizme kazandırmak için çalışmaları hızlı şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Gölün, sucul ve karasal ekosistemleri bir arada bulunduran kısımlarının biyolojik çeşitliliğini sürdürebilmesi için Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce doğal sit alanı olarak belirlendiğini hatırlatan Vural, kış aylarında çok sayıda su kuşunun burada barındığını anlattı.



Gölde küçük karabatak, sakarca, Macar ördeği, elmabaş patka, pasbaş patka ve sakarmeke türlerinin yaygın görülen türler arasında olduğunu belirten Vural, şöyle konuştu:



"Çivril tarihi ve doğanın buluştuğu bütün güzelliklere sahip. Tek eksiğimiz bölgede yatırımın olmaması. Biz bu bölgeye tüm girişimci ve yatırımcıları bekliyoruz. Konaklamak için tesislere ve restoranlara ihtiyaç var. Bölgedeki yaban geyiklerini izinle avlamak için Amerika'dan gelenler var. Göle gelen misafirleri burada en azından bir gün de olsa ağırlamak istiyoruz. Doğal güzellikleri seyretmek için ülkemizin her tarafından misafirler akın akın gelmeye başladı. Şu an turistlerimiz var ama sayısının artmasını istiyoruz."

Göle ilk kez gezmeye gelen Zeynep Şerbetçi, ortamın çok güzel olduğunu belirterek, "Her taraf yemyeşil. Özellikle hanımların yaptıkları börekler çok lezzetliydi. Göl kenarında yeşilliklerin içinde tertemiz bol oksijen havada gezebilmek harika. Kayıklara binerek nilüfer çiçeklerini yakında gördüm. Çok heyecan verici bir geziydi." dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

