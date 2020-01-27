Nilüferli atlet Milli Takım'da - Son Dakika
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Nilüferli atlet Milli Takım'da

7 saat önce

Nilüfer Belediyespor'un başarılı sporcusu Seda Albayrak, İstanbul'da gerçekleştirilen Olimpik Deneme ve Komple Atlet finallerinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Nilüferli atlet Milli Takım'da, System.String[]

Nilüfer Belediyespor'un başarılı sporcusu Seda Albayrak, İstanbul'da gerçekleştirilen Olimpik Deneme ve Komple Atlet finallerinde Türkiye Şampiyonu oldu. Albayrak, bu başarısıyla Atletizm Genç Milli Takımı'na seçildi.


Türk sporuna çeşitli branşlarda başarılı sporcular kazandıran Nilüfer Belediyespor, atletizmde de başarısıyla adından söz ettiriyor. 25-26 Ocak tarihlerinde İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen Olimpik Deneme ve Komple Atlet Final Yarışları'na katılan Nilüfer Belediyesporlu Seda Albayrak, gösterdiği performansla gururlandırdı. Albayrak, iki kademede topladığı 6.105 puanla Olimpik Deneme ve Komple Atlet finallerinde Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyonada mücadele eden Nilüfer Belediyespor'un diğer başarılı atleti Tuğra Alp de, iki kademede topladığı 3.825 puanla Türkiye üçüncüsü oldu.


Nilüfer Belediyespor'un başarılı sporcusu Seda Albayrak, elde ettiği bu başarıyla Türkiye Atletizm Genç Milli Takımı'na seçildi. Albayrak, 15-16 Şubat tarihleri arasında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılacak Çoklu Branşlar Ulusal Salon Şampiyonası'nda, ay yıldızlı formayla Türkiye'yi temsil edecek. - BURSA

İstanbul, Atletizm, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:08 Kaynak: İHA
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