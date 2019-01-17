Nilüferli Hentbolcular Öğrencilerle Buluştu

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı öğrencilerle bir araya geldi.

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı öğrencilerle bir araya geldi.



Nilüfer Belediyespor Başantrenörü Selim Muti, takım kaptanı Ömer Ozan Arifoğlu, oyuncular Ramazan Mutlu, Adnan Tayfur, Alexander Pejcinoviç ve Miloş Prodanoviç, Ali Durmaz Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Selim Muti, "1976 yılında Türkiye Hentbol Federasyonu'nun kurulmasıyla ülkemizde hentbol gelişim göstermeye başladı. Nilüfer Belediyespor Bursa'da erkek hentbolunda öncü olma özelliğini sürdürüyor. Kulübümüz yıllardır en üst ligde başarılı bir şekilde yer alıyor. Bugün alt yapılarda 150 çocuğumuz hentbol sporu yapıyor ve değişik yaş gruplarında ülke çapında başarılar kazanıyor" dedi.



Kaptan Ömer Ozan Arifoğlu da spor yapmak için bahaneye gerek olmadığını ifade ederek, "Nilüfer'de yaşayanlar her türlü sporun yapılacağı tesislere kolaylıkla ulaşabiliyor. Ben de ortaokul döneminde spora başladım. Spora başlamak için geç kalmış sayılmazsınız. Profesyonel anlamda spor yapmak derslerinizi engellemez. Ben ikinci üniversiteyi okuyorum. Takım arkadaşlarımın yüzde 80'i üniversite mezunu. Spor ve sanatla uğraşmak için bahanelere sığınmayın" diye konuştu.



Öğrencilerin sorularını cevaplayan Nilüfer'in Sırp kalecisi Alexander Pejcinoviç de, "Bir çok ülkede oynadım. Avrupa ve Dünya şampiyonalarına katıldım. Türkiye'de hentbol seyircisi çok az. Avrupa'da maçlar 20 bin kişilik salonlarda oynarken, Türkiye'de en fazla 700-800 seyirciyle oynanıyor. Bu durum hentbol sporunun medya organları tarafından tanıtılmamasıyla ilgili" şeklinde konuştu. - BURSA

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