Nilüferli karatecilerden 8 kupa 5 madalya - Son Dakika
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Nilüferli karatecilerden 8 kupa 5 madalya

6 saat önce

Nilüfer Belediyesporlu karateciler "Karate 34 Süper Lig 4. Etap" maçlarında başarı göstererek 8 kupa ve 5 madalya kazandılar.

Nilüferli karatecilerden 8 kupa 5 madalya, System.String[]

Nilüfer Belediyesporlu karateciler "Karate 34 Süper Lig 4. Etap" maçlarında başarı göstererek 8 kupa ve 5 madalya kazandılar.


Nilüfer Belediyesporlu karateciler İstanbul Bağcılar Spor Salonu'nda 8-10 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenen, "Karate 34 Süper Lig 4. Etap" müsabakalarında Nilüfer'i başarıyla temsil ettiler. 117 kulübün katıldığı müsabakalarda Nilüfer Belediyespor Minik ve Yıldız takımları ödüllerle döndü.


4 etap sonunda toplam puanların esas alındığı kupa puanlamasında Nilüfer Belediyesporlu karateciler 8 kupa kazandı. Kumite kategorisi genel klasmanında Naz Kayadere birincilik kupası, Nisanur Çakır ve Ali Varlık ikincilik kupası, Utku Efe Başlı, Miray Pehlivan, Cemre Günaydın da üçüncülük kupası aldılar. Kate kategorisinde de Cansu Erden ve Süleyman Erden üçüncülük kupası alarak alkışları topladılar.


"Karate 34 Süper Lig 4. Etap"taki maçlarda da mavi yeşil beyazlı karateciler 5 madalya kazandı. Kumite kategorisinde finale kalan Utku Esen Başlı, Naz Kayadere ve Cansu Erden, gümüş madalya kazandı. Yine Kumite kategorisinde Nisanur Çakır ve Ali Varlık da üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. - BURSA

Bağcılar, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:59 Kaynak: İHA
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