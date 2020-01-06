Nilüferli karatecilerden uluslararası başarı - Son Dakika
Son Dakika Spor Nilüferli karatecilerden uluslararası başarı - Son Dakika Spor

Nilüferli karatecilerden uluslararası başarı

6 saat önce

33. Uluslararası Boğaziçi Karate Kupası'na katılan Nilüfer Belediyesporlu karateciler, karşılaşmalarda kazandıkları 3 madalya ve 1 kupa ile başarılarına yenilerini eklediler.

Nilüferli karatecilerden uluslararası başarı, System.String[]

33. Uluslararası Boğaziçi Karate Kupası'na katılan Nilüfer Belediyesporlu karateciler, karşılaşmalarda kazandıkları 3 madalya ve 1 kupa ile başarılarına yenilerini eklediler.


Dünya Karate Federasyonu (WKF) ve Türkiye Karate Federasyonu (TKF) iş birliğiyle İstanbul'da düzenlenen 33. Uluslararası Boğaziçi Karate Kupası'na (33th BOSPHORUS CUP) katılan Nilüfer Belediyesporlu karateciler başarıları ile herkesi gururlandırdı. WOW Hotel Spor Salonu'nda üç gün boyunca devam eden müsabakalarda 11 yaş kızlar grubu kumite kategorisinde finale yükselen Nilüfer Belediyesporlu Nisanur Çakır ikinci oldu. 10 yaş erkekler grubu kumite kategorisinde Nilüfer Belediyespor'dan Utkan Efe Başlı üçüncülük alırken, Süleyman Can Erden de kata kategorisinde üçüncü oldu.


Ayrıca 11 yaş kızlar grubu kumite kategorisinde Nilüferli karateciler takım halinde üçüncülük elde etti.


Nilüfer Belediyespor Karate Antrenörü İlhan Çakır, 18 ay önce kurulan karate takımının büyük başarılar elde ettiğini belirterek, "Bu başarılarda, büyük katkısı olan ve bizlere her türlü desteği sağlayan Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Aydın ile Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e teşekkür ediyoruz" dedi. - BURSA

İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

200'e yakın erkeğe tecavüz edip görüntüleri kayda alan adama müebbet hapis cezası verildi
Tem'de meydana gelen kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı İstanbul'da yağış sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor

Son Dakika Haberleri
20:40 F.Bahçe ve G.Saray ile adı anılan Ben Arfa, Almeira ile görüşüyor - Son Dakika Spor
20:38 Marcelo Saracchi: İlk hedefim formayı kazanmak - Son Dakika Spor
20:38 Erol Bulut: İnşallah sakatlık olmadan kampı güzel şekilde atlatırız - Son Dakika Spor
20:37 Medipol Başakşehir ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor
20:33 Trabzonspor'da hazırlıklar sürdü - Son Dakika Spor
19:53 Newcastle United, Hakan Çalhanoğlu'nun peşinde - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 20:48:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Nilüferli karatecilerden uluslararası başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]