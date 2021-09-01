Nilüferli millî atlet finalde

2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Sporcusu Hakan Cira, finale kalmaya hak kazandı. Başkan Turgay Erdem, nefes kesen mücadeleyi görme engelli sporcularla birlikte takip etti.

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Sporcusu Hakan Cira olimpiyatlarda atlın madalyaya bir adım daha yaklaştı. 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'nün başarılı atleti, 400 metre erkekler T13(R) kategorisinde katıldığı yarışı 4. tamamladı. Ancak elde ettiği 50.23'lük derecesiyle yarışlar sonunda en hızlı 8 atlet arasında adını yazdırmayı başardı. Milli atlet böylece 2 Eylül günü düzenlenecek olan final müsabakasına katılmaya hak kazandı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, nefes kesen yarışları Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'nün başarılı sporcularıyla birlikte Nilüfer Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde canlı olarak takip etti.

Bitiş çizgisine saniyeler kala heyecanın doruğa ulaştığı 400 metre T13 elemelerinin ilk serisini 4. tamamlayan milli atletin, ikinci seri sonuçlarına göre finale kalmaya hak kazandığı açıklandı. Başkan Erdem ve görme engelli sporcular, binlerce kilometre öteden Cira'nın sevincine ortak oldu. Milli atletin yarışacağı erkekler 400 metre T13 finali, yarın Türkiye saati ile 03.54'te başlayacak. - BURSA