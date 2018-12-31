Nilüferliler Büyükşehir'le Gülümsüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer'de belediye binası, kaymakamlık ve vergi dairelerinin bulunduğu İhsaniye Meydanı'ndaki parklanma meselesine köklü çözüm getirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer'de belediye binası, kaymakamlık ve vergi dairelerinin bulunduğu İhsaniye Meydanı'ndaki parklanma meselesine köklü çözüm getirdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 bin metrekare alan ücretsiz otoparka dönüştürülürken, ilçe sakinleri gönül rahatlığı ile ücretsiz otoparka araçlarını bırakıp, resmi kurumlardaki işlerini halledebiliyor.



Bursa'da ulaşım meselesinin çözümüne yönelik başlatılan akıllı kavşak uygulamaları ve yol genişletmelerle trafikte hissedilir bir rahatlama sağlayan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan parklanma sıkıntısı yaşanan bölgelere de alternatif çareler üretiyor. Nilüfer ilçesinde belediye, kaymakamlık ve vergi dairelerinin bulunduğu İhsaniye Meydanı'nda otopark meselesi Büyükşehir Belediyesi tarafından çözüme kavuşturuldu. Bölge sakinlerinden gelen talepler üzerine konuyu gündeme alan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURBAK, hazineye ait olan yaklaşık 7 bin metrekarelik alanı otoparka dönüştürdü. Toplam 400 araç kapasiteli otopark ücretsiz olarak hizmet vermeye başlarken, günlük doluluk oranı da 300 araca ulaşıyor.



Resmi kurumlardaki işlerini görmek için gelen, ancak araçlarına park edecek yer bulamayarak ücretli otoparkları kullanmaya mecbur kalan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz otopark uygulamasıyla rahat bir nefes aldı. Araçlarını gönül rahatlığı ile BURBAK otoparkına bırakan vatandaşlar böylelikle resmi kurumlardaki işlemlerini de rahatlıkla yapabiliyorlar. - BURSA

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