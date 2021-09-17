Üye Girişi
Nilüferliler zehir solumak istemiyor - Son Dakika

Nilüferliler zehir solumak istemiyor

17.09.2021 18:23

Nilüferliler zehir solumak istemiyor Nilüfer'de fabrika bacalarından kaynaklanan kokudan rahatsız olan 5 mahallenin sakinleri, bir araya gelerek tepkilerini dile getirdi.

Nilüferliler zehir solumak istemiyor

BURSA - Nilüfer'de fabrika bacalarından kaynaklanan kokudan rahatsız olan 5 mahallenin sakinleri, bir araya gelerek tepkilerini dile getirdi. Mahalle sakinlerinin yanında yer alan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Halkımızın temiz hava talepleri karşılanana kadar birlikte hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

Nilüfer'de bazı mahallelerde, çevredeki fabrika bacalarından kaynaklanan koku sıkıntısı vatandaşların tepkisine yol açıyor. Sağlıklı bir çevrede yaşama haklarına dikkat çekmek isteyen Nilüfer'in 5 mahallesinde oturan vatandaşlar, bir araya gelerek seslerini duyurmaya çalıştı. Yayılan kokudan etkilenen 23 Nisan, Altınşehir, Yüzüncüyıl, 19 Mayıs, 29 Ekim Mahalle Komiteleri, Nilüfer Kent Konseyi ile birlikte açıklama yaptı. 23 Nisan Mahallesi'nde yapılan ortak açıklamaya Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de katıldı. 5 mahalle adına ortak açıklamayı 23 Nisan Mahallesi Muhtarı Sevda Bayraktar yaptı. Anayasanın 56. maddesine göre herkesin, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğuna dikkat çeken Bayraktar, "Bizler sağlığımızı etkileyen maddeler içeren, emisyonları ile sağlığımızı tehdit eden ve yaydığı kokularla yaşam kalitemizi önemli oranda düşüren unsurlara yönelik tedbirlerinin alınması için toplandık. Yıllardır civardaki fabrikalar ve arıtma tesislerinden kaynaklanan koku emisyonları sebebiyle ilgili kurumlara ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne binlerce başvuruda bulunuldu. Koku emisyon oranı yakın dönemde bölgede yaşayan vatandaşları kapı pencere açamaz hale getirdiği gibi çevre ve halk sağlığı açısından önemli bir tehdit haline gelmiştir" diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bursa İl Müdürlüğü'ne yayılan koku ile ilgili şikayette bulunduklarını belirten Muhtar Bayraktar, "Kokunun kaynağının tespit edilerek tarafımıza bildirilmesi" şeklinde cevap aldıklarını söyleyerek, "Biz vatandaşların bu işletmeleri koku ve gaz emisyonu anlamında denetleyecek yetkisi, teknik bilgisi ve donanımı yok iken bize verilen bu cevap kurumun sorunu çözme maksadı olmadığını göstermektedir. Bizler, zehir solumamak, korkunç bir kokuyla yaşamaya devam etmemek için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nü görevini layıkıyla yapmaya davet ediyor, temiz hava hakkımız için mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz" dedi.

Turgay Erdem'den ilgili kurumlara çağrı

Halkın sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de vatandaşların yanında olacaklarını söyledi. Başkan Turgay Erdem, " Sanayi önemli ama etkileri doğru kontrol edilmeli. Bize gelen şikayet ve talepleri ilgili kurumlara iletiyoruz. Sanayiciler gereken önlemleri almalı. Sanayi bölgelerindeki yönetimler işletmeleri kontrol etmeli, ilgili kurumlar denetimlerini gerçekleştirmeli. Biz kurum olarak karbon emisyonunun azaltılması için Avrupa Başkanlar Sözleşmesi'ne imza attık. Bu nedenle gereken mücadeleyi vermeye kararlıyız. Bu meselenin çözümü için ilgili kurumları göreve davet ediyoruz" dedi.

Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş da bölgede yaşayan biri olarak tepkisini dile getirdi. Binbaş, "Burada binlerce şikayet var. Kokuyla uyanıyoruz. İlgili kurum 'Kokunun kaynağını tespit edin' diyor. Biz nasıl tespit edelim? Kurum adeta bizimle dalga geçiyor. İlgili kurumları göreve davet ediyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.

Nilüferliler zehir solumak istemiyor
Nilüferliler zehir solumak istemiyor
Nilüferliler zehir solumak istemiyor
Nilüferliler zehir solumak istemiyor

Turgay Erdem, 23 Nisan, Fabrika, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nilüferliler zehir solumak istemiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

15 yaşındaki çocuk, penis boyunu ölçmek amacıyla içine kablo sokarak hastanelik oldu 18:20 15 yaşındaki çocuk, penis boyunu ölçmek amacıyla içine kablo sokarak hastanelik oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesini inşallah Mayıs 2023'e yetiştireceğiz 18:02 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesini inşallah Mayıs 2023'e yetiştireceğiz İlk kar Erzurum'da Palandöken Dağı'na düştü 17:50 İlk kar Erzurum'da Palandöken Dağı'na düştü
İtalyan basınından yoğun ilgi gören Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım 17:35 İtalyan basınından yoğun ilgi gören Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım Vatandaşların 1 milyar lirasını dolandırdığı iddia edilen Turcoin kurucusunun serveti dudak uçuklattı: 2 milyon 972 bin 327 adet Bitcoin'im var 17:26 Vatandaşların 1 milyar lirasını dolandırdığı iddia edilen Turcoin kurucusunun serveti dudak uçuklattı: 2 milyon 972 bin 327 adet Bitcoin'im var Kendisine cinsel istismarda bulunan kişiye öldüren kadına 12 yıl hapis! Mahkemedeki son sözleri 17:07 Kendisine cinsel istismarda bulunan kişiye öldüren kadına 12 yıl hapis! Mahkemedeki son sözleri "Çocuğum ortada kaldı" oldu
Bulgar ve Yunan turistler kışlık kıyafet almak için Edirne'ye akın etti 16:35 Bulgar ve Yunan turistler kışlık kıyafet almak için Edirne'ye akın etti Koronavirüsten bile hızlı ve güçlü yayılan norovirüs belirtileri neler? 16:17 Koronavirüsten bile hızlı ve güçlü yayılan norovirüs belirtileri neler?

Son Dakika Haberleri
18:25 Son Dakika: Galatasaray'ın yeni forma göğüs ve sırt sponsoru ARTI Seyahat Acentesi oldu! Aslan, 5 yıl için 250 milyon TL alacak
18:20 15 yaşındaki çocuk, penis boyunu ölçmek amacıyla içine kablo sokarak hastanelik oldu
18:04 Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat verilecek
18:01 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesini inşallah Mayıs 2023'e yetiştireceğiz
17:50 İlk kar Erzurum'da Palandöken Dağı'na düştü
17:35 İtalyan basınından yoğun ilgi gören Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım
17:26 Vatandaşların 1 milyar lirasını dolandırdığı iddia edilen Turcoin kurucusunun serveti dudak uçuklattı: 2 milyon 972 bin 327 adet Bitcoin'im var
17:22 Eşini ve 1,5 aylık oğlunun üzerine kolonya dökerek yakan babanın ifadesi ortaya çıktı: Nasıl oldu bilmiyorum
17:18 Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Adıyaman'da çiğköfte yoğurdu
16:46 Yeniden Refah Partisi'nden korona hamlesi! Zorunlu PCR testlerinin kaldırılması için Danıştay'a gittiler
Son Dakika: Galatasaray'ın yeni forma göğüs ve sırt sponsoru ARTI Seyahat Acentesi oldu! Aslan, 5 yıl için 250 milyon TL alacak Son Dakika: Galatasaray'ın yeni forma göğüs ve sırt sponsoru ARTI Seyahat Acentesi oldu! Aslan, 5 yıl için 250 milyon TL alacak         
18:26
Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat verilecek Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat verilecek         
18:04
Eski uzman çavuş Musa Orhan'ın duruşmasına avukat cübbesiyle girmeye çalışan kişi, polislerin dikkati sayesinde yakalandı Eski uzman çavuş Musa Orhan'ın duruşmasına avukat cübbesiyle girmeye çalışan kişi, polislerin dikkati sayesinde yakalandı         
17:52
Otel odasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki Sedanur Şen'in son görüntüleri ortaya çıktı Otel odasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki Sedanur Şen'in son görüntüleri ortaya çıktı         
17:38
Sokak köpeği besledikleri için saldırıya uğrayan kişilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı Sokak köpeği besledikleri için saldırıya uğrayan kişilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı         
17:34
Eşini ve 1,5 aylık oğlunun üzerine kolonya dökerek yakan babanın ifadesi ortaya çıktı: Nasıl oldu bilmiyorum Eşini ve 1,5 aylık oğlunun üzerine kolonya dökerek yakan babanın ifadesi ortaya çıktı: Nasıl oldu bilmiyorum         
17:22
Yeniden Refah Partisi'nden korona hamlesi! Zorunlu PCR testlerinin kaldırılması için Danıştay'a gittiler Yeniden Refah Partisi'nden korona hamlesi! Zorunlu PCR testlerinin kaldırılması için Danıştay'a gittiler         
16:46
Eski eşi tarafından tehdit edilen şarkıcı Gülden, 2 yıllık sevgilisiyle görüntülendi Eski eşi tarafından tehdit edilen şarkıcı Gülden, 2 yıllık sevgilisiyle görüntülendi         
16:22
Bursa'da bir işçi 1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalarak yaşamını yitirdi Bursa'da bir işçi 1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalarak yaşamını yitirdi         
16:01
Eskişehir'de 63 dairesi olan ev sahibi, isyan etti: Öğrenciler yüzünden yıl sonunda en az 6 bin lira çöpe gidiyor Eskişehir'de 63 dairesi olan ev sahibi, isyan etti: Öğrenciler yüzünden yıl sonunda en az 6 bin lira çöpe gidiyor         
15:59
Son dakika: Tüketici kredilerine yeni düzenleme geldi: 50 bin lira üstündeki kredilerde vade 36 aydan 24 aya düşürüldü Son dakika: Tüketici kredilerine yeni düzenleme geldi: 50 bin lira üstündeki kredilerde vade 36 aydan 24 aya düşürüldü         
15:37
Beşiktaş taraftarını çok sevdi! 'Come to Beşiktaş Haaland' sloganına kayıtsız kalamadı Beşiktaş taraftarını çok sevdi! 'Come to Beşiktaş Haaland' sloganına kayıtsız kalamadı         
15:31
Bahçeşehir Koleji'nde, servis ücretlerinin iadesini isteyen velilerin çocuklarına ayrı muamele Bahçeşehir Koleji'nde, servis ücretlerinin iadesini isteyen velilerin çocuklarına ayrı muamele         
15:19
Kiralık evlere gelen fahiş fiyat artışı vatandaşı canından bezdirdi! 20 metrekarelik 1+0 daire için 2 bin 500 lira istiyorlar Kiralık evlere gelen fahiş fiyat artışı vatandaşı canından bezdirdi! 20 metrekarelik 1+0 daire için 2 bin 500 lira istiyorlar         
14:35
Celal Şengör'ün Celal Şengör'ün "Eteğini kaldırıp tokat attım" dediği öğrencisi ortaya çıktı! Saniye Güven Neumann, Güney Afrika'da öğretim üyeliği yapıyormuş         
14:26
Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı         
12:06
Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim         
11:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2021 18:44:00. #1.13#
SON DAKİKA: Nilüferliler zehir solumak istemiyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement