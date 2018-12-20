Nimet Abla Önünde Sorduk : İçinizdeki Şeytan Ne Diyor - Sarı Mikrofon
12 saat önce
Sarı Mikrofon ekibi yılbaşına günler kala Nimet abla kuyruğunda sordu ; "İçinizdeki Şeytan ne diyor ? " İşte birbirinden ilginç cevaplar.
Sarı Mikrofon ekibi yılbaşına günler kala Nimet abla kuyruğunda sordu ; "İçinizdeki Şeytan ne diyor ? " İşte birbirinden ilginç cevaplar..
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:22 Kaynak: Youtube
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