Nimet Koç: "Gönül Birliği ile Yardımlarımızı Yapıyoruz"

Fatsa Yardım Sevenler Derneği Başkanı Nimet Koç, "İnsanlara gönül birliği yaparak yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz.

Fatsa Yardım Sevenler Derneği Başkanı Nimet Koç, "İnsanlara gönül birliği yaparak yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Halkımız, bizlere her zaman destek olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. İnsanlara yardım ediyoruz ve bundan dolayı çok memnunuz" dedi.



Fatsa Yardım Sevenler Derneği Başkanı Nimet Koç yaptığı açıklamada, "Dünyanın en keyifli işi karşılıksız vermektir, bir yarayı sarmaktır. Ayrıca hiç bir çocuğumuz yoksulluk çekmesin, hiçbir aile ekonomik yetersizliğinden dolayı evladını eğitimsiz bırakmasın, her kötülüğün anası eğitimsizliktir. Bizler yönetim kurulu arkadaşlarımız ile birlikte, gönüllü çalışmaların ve karşılıksız vermenin onurunu yaşıyoruz her mezun ettiğimiz gencimiz bizim gururumuz, inanıyorum onlar geleceğin, bilim adamı, hekimi, yöneticisi, sanayicisi, iş adamı, valisi, avukatı, öğretmeni, polisi olacak ve ülkemizin kalkınmasında rol oynayacaktır" diye konuştu.



Koç şunları söyledi: "İhtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilere her zaman yardımlarımızı yapıyoruz. Üniversite öğrencilerimize burs veriyoruz ve elimizden geldiği kadar da bu yardımları yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca dernek faaliyetleri kapsamında turlar düzenleyip üye arkadaşlarımızla birlikte dostluklarımızı güçlendiriyoruz. Bu geziler bizim için son derece verimli oluyor. Halkımız da turlarımıza katılıyor. Giysi, gıda yardımları yapmaya devam ediyoruz." - ORDU

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! HDP, 31 Mart'ta İstanbul, Adana ve İzmir'den Aday Çıkarmayacak

Kızını Öldüren Kadın Karakola Koştu: Öldürdüm, Gidin Alın

CHP'de Şerdil Dara Odabaşı Krizi Büyüyor: 29 Ekim'de Bağdat Caddesi'ne Nasıl Gelecek

"Ben Senin Amcanım, Babana Bunu Söyleme" Deyip 10 Yaşındaki Kıza Kabusu Yaşattı