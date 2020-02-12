Nimet Koç güven tazeledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nimet Koç güven tazeledi - Son Dakika

Nimet Koç güven tazeledi

6 saat önce

Fatsa Yardım Sevenler Derneği Olağan Genel Kurulu'nda seçime tek liste ile giren mevcut Başkan Nimet Koç güven tazeleyerek yeniden başkan oldu.

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Fatsa Yardım Sevenler Derneği Olağan Genel Kurulu'nda seçime tek liste ile giren mevcut Başkan Nimet Koç güven tazeleyerek yeniden başkan oldu.


Fatsa Yardım Sevenler Dernek binasında gerçekleşen kongrede konuşma yapan Başkan Nimet Koç, geçmişten günümüze yapmış oldukları yardımlardan bahsetti ve bu yardımları yapmalarında maddi ve manevi destek sağlayan herkese teşekkürlerini iletti. Koç, "Toplumlar eğitimle yücelir inancımızla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 20 yıl önce göreve arkadaşlarımız ve aramıza dönem dönem katılan arkadaşlarımızdan, siz değerli üyelerimizden, bizleri daima güler yüzle karşılayan esnafımızdan, bağışçılarımızdan, kurumlarımızdan, basınımızdan, yapmış olduğunuz maddi-manevi katkılarımızla daima yüreklendik; büyük bir gönüllülük anlayışıyla topluma, eğitime, kültüre, çevreye, sanata, sosyal yaşama dair hizmetler verdik. Sizlerin sayesinde karşılıksız vermenin onurunu yaşadık" dedi. - ORDU

Türkiye Yardım Sevenler Derneği, Fatsa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:22 Kaynak: İHA
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