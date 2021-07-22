Nimo TV Barış G ve ekibi ile anlaştı! - Son Dakika

Nimo TV Barış G ve ekibi ile anlaştı!

Nimo TV Barış G ve ekibi ile anlaştı!
Son Güncelleme: 29.07.2021 20:21

Barış G ve ekibi Nimo TV'de!

Profesyonel yayın platformlarından biri olan Nimo TV Barış G ve ekibi ile anlaştı. Anlaşma duyurusu Nimo TV sosyal medya kanalları üzerinden paylaşıldı.

Bitmek bilmeyen eğlence ve bolca oyun yayını sizleri bekliyor. Barış G ve ekibi sizi güldürüp kırıp geçirecek yayınlara imza atacak. İlk ekip yayını ise 24 Temmuz Cuma günü sizlerle buluşacak.

Nimo TV'de yayınlarına tam gaz başlayacak olan Barış G ve ekibi ise şu şekilde:

Barış G

Yeisso

Naruto

Sasuke

GarenForWin

Safak

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, Barış G ve ekibine ise yapacakları yayınlarda başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

oyunlar, Medya, Gamegar, Son Dakika

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