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Nimri köyünde aşure etkinliği

1 saat önce

Keban ilçesinin Nimri köyünde Muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.

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Keban ilçesinin Nimri köyünde Muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.

Nimri köyü muhtarlığı tarafından organize edilen etkinlikte köy okulunun bahçesinde vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Nimri köyü muhtarı Kamber Can, Muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlediklerini belirterek, etkinlikte emeği bulunan herkese teşekkür etti.

Can, "Birliğimiz daim olsun. Allah kabul etsin." dedi.

Keban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:46 Kaynak: AA
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