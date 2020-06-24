Nina Zulic'in Türkiye heyecanı - Son Dakika

Nina Zulic'in Türkiye heyecanı

Dört sezondur formasını giydiği Sloven ekibi RK Krim Mercator takımından Kastamonu Belediyespor'a transfer olan 24 yaşındaki oyun kurucu, yaptığı yazılı açıklamada, sezonun başlamasını heyecanla beklediğini vurguladı.

Dört sezondur formasını giydiği Sloven ekibi RK Krim Mercator takımından Kastamonu Belediyespor'a transfer olan 24 yaşındaki oyun kurucu, yaptığı yazılı açıklamada, sezonun başlamasını heyecanla beklediğini vurguladı.

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"TÜRKİYE'DE OYNAYACAK OLMAKTAN MUTLUYUM"


Önümüzdeki sezon Kastamonu ekibinde oynayacak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Zulic, açıklamasında şunları kaydetti:


"Takım arkadaşlarımla ve ekibimizle tanışmak için heyecanlanıyorum. Türkiye'de oynayacak olmaktan mutluyum. Birlikte hem Türkiye, hem de Avrupa kupalarında hedeflerimiz için çalışacağız. Her zaman yeni zorlukları, yeni hedefleri ve hedeflere ulaşmak için karşılaşacağımız her şeyi dört gözle bekliyorum."


Kastamonu Belediyespor, Kastamonu, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:37 

Son Dakika Spor Nina Zulic'in Türkiye heyecanı - Son Dakika Spor
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