Nine ve dedeler, torunlarıyla Üsküdar'da!

İkinci Bahar Emekliler Kahvesi ve Türkiye Emekliler Derneği işbirliğinde gerçekleşen buluşmada torunlar, nine ve dedeleriyle birlikte bostanda yetişen domates ve salatalık gibi ürünleri toplayarak, toprağa dokunmayı öğrendi. Günümüzün hızla gelişen teknoloji dünyasının içinden sıyrılarak doğayla buluşan çocuklar, doğanın içinde birbirinden eğlenceli etkinliklerle teknolojiden uzak bir gün geçirdi. Yetim Destek Merkezi'nde yetiştirilen çocuklar da etkinliğin aktörü olarak, nine ve dede sevgisine ortak oldu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in,çocuklarla birlikte topladığı domatesle yaptığı menemenve yazın rengârenk taze meyvelerinden oluşan bir sofrada buluşan nine, dede ve torunları, birbirinden eğlenceli ve eğitici etkinliklerle doğayı keşfetti. Hilmi Türkmen'in kendi elleriyle yaptığı mis gibi taze domates kokan menemeni, yine kendi elleriyle tüm katılımcılara ikram etmesiyle başlayan buluşmada, çocuklar bir müzik grubu eşliğinde Barış Manço ve çocuk şarkılarını seslendirdi. İp atlama, halay çekme, çuval ve yumurta taşıma yarışlarıyla doğanın içinde eğlenmenin keyfini çıkardılar. Çocukların şen kahkahalarının yükseldiği Türkiye'nin sayılı bostanları arasında yer alan Kuzguncuk Bostanı, onların teknolojiden uzak,doğayla iç içe bir gün geçirmelerine şahitlik etti.

Üsküdar Belediyesi olarak çocukları geleceğin mimarı olarak gördüklerini, imza attıkları projelerde, onları eğlenceli ve eğitici etkinliklerle buluşturduklarını vurgulayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

Hilmi Türkmen:

"Çocuklarımız, geleceğimizin mimarı"

"Çocuklarımız, teknoloji dünyasıyla iç içe büyüyor. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın gelişimi noktasında teknoloji dünyasının çok önemli bir işlevi bulunuyor. Ancak bu dünya, onların doğadan da uzaklaşmasına neden olabiliyor. Üsküdar Belediyesi olarak çocuklarımızı daha çok doğayla, toprakla, ağaçla, dalında yetişen domatesle, salatalıkla buluşturmak için gayret sarf ediyoruz. Bugün Türkiye'nin sayılı bostanları arasında yer alan Kuzguncuk Bostanında; nine, dede ve torunları bir araya getirerek onlara toprağa dokunmayı öğrettik. Birlikte dalından domates ve salatalık topladık. Doğanın içinde oyunlar oynadık. Çocuklarımızı teknolojiyle geleceğe hazırlarken, doğadan uzaklaşmalarını önlememiz gerektiğine inanıyoruz. Üsküdar Belediyesi olarak bu inancımızla çocuklarımızı doğayla buluşturmayı sürdüreceğiz. Çocuklarımız, yarınlarımızın mimarıdır. Doğamız, en kıymetli hazinemizdir. Belediye olarak en kıymetli hazinemize sahip çıkarken, yarınlarımızın mimarı olacak olan çocuklarımıza da bu sorumluluğu aşılamayı vazife olarak görüyoruz."