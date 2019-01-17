Nineler Torunlarıyla Birlikte Kitap Okudu

Giresun Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından yürütülen "Dedeler, Nineler Torunlarıyla Okuyor" projesi çerçevesinde nineler ile torunları birlikte okuma etkinliği düzenlendi.
Millet Kıraathanesinde gerçekleştirilen etkinlikte Giresun Halk Eğitim Merkezince düzenlenen okuma yazma kurslarına katılan 20 kursiyer ile 20 öğrenci yaklaşık bir saat süreyle kitap okudu.
Etkinlikte konuşan Giresun Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, projeyle yaşlılara kitap okuma alışkanlığını kazandırılmasının hedeflendiğini söyledi.
Tosunoğlu, yine kuşaklar arasındaki iletişimi kolaylaştırmayı ve Millet Kıraathanelerinin tanınırlığı ile işlevselliğini artırmayı arzu ettiklerini belirtti.
Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları ise, Giresun'da açılan kurslar sayesinde 11 bini aşkın insanın okuma yazma öğrenmesini sağladıklarını ifade ederek, hedeflerinin okuma yazma oranını yüzde 100'e ulaştırmak olduğunu dile getirdi.
Sarıfakıoğulları, düzenlenen "Dedeler, Nineler Torunlarıyla Okuyor" projesine de büyük önem verdiklerini kaydederek,"Bugün torundan anneye, anneden nineye kadar bu okuma yazma kurslarındaki sonuçları 'hep birlikte yaşayalım, hep birlikte okuyalım' diyerek hep birlikteyiz. Bizim bu konuya hassasiyet gösteriyoruz. Her türlü gayreti çabayı da göstereceğiz." dedi.