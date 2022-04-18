Nineler ve torunları birlikte örgü yapıyor - Son Dakika
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Nineler ve torunları birlikte örgü yapıyor

18.04.2022 10:20

Nineler ve torunları birlikte örgü yapıyorAMASYA Amasya Halk Eğitimi Merkezi'nin düzenlediği örgü kursuna ninelerin yanı sıra torunlarına da katılıyor.

Nineler ve torunları birlikte örgü yapıyor

AMASYA Amasya Halk Eğitimi Merkezi'nin düzenlediği örgü kursuna ninelerin yanı sıra torunlarına da katılıyor. Böylece el emeği, göz nuru giysi ve ürünlerin hazırlanışı gelecek kuşaklara aktarılması sağlanıyor.

"Ninelerimizden gördük, torunlarımıza öğretiyoruz"

Kursa iki torunuyla birlikte gelen Şengül Köse, "Onlara bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Zamanlarını boşa geçirmesinler. Biz ninelerimizden, annelerimizden ne gördüysek çocuklarımıza, torunlarımıza öğretmemiz lazım" dedi.

Hepsi çok güzel örüyor

Babaannesi ve kursiyer kadınların ördüğü kazak, bere, şapka ile liflerin hazırlanmasını dikkatle takip eden torunlardan Buğlem Deli, "Onların hepsi çok güzel örüyorlar. Ben de zevkle zincir çektim, bileklik ördüm" diye konuştu.

Sıfır Atık Kampanyasına destek, çocuklara hediye

Hiçbir malzemeyi israf etmeden Sıfır Atık Kampanyasına dikkat çektiklerini anlatan usta öğretici Ceyhan Özyurt, artan iplerden yaptıkları bebeklerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocuklara dağıtılacak olmasından memnun olduklarını söyledi.

"7'den 70'e herkesi kurslarımıza bekliyoruz"

Bu yıl çeşitliliği daha fazla artan kurslardan faydalanan kişi sayısının 25 bine ulaşması için çalıştıklarını vurgulayan Amasya Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İbrahim Özarslan ise "Nineler ve torunlarını kurslarımızda görmekten bizde mutluyuz. 7'den 70'e herkesi kurslarımıza bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Nineler ve torunları birlikte örgü yapıyor
Nineler ve torunları birlikte örgü yapıyor
Nineler ve torunları birlikte örgü yapıyor
Nineler ve torunları birlikte örgü yapıyor

YORUMLAR
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Halk Eğitimi Merkezi, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nineler ve torunları birlikte örgü yapıyor - Son Dakika


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