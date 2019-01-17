Nineler ve Torunları Okuma Etkinliğinde Bir Araya Geldi

Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi tarafından koordine edilen 'Dedeler, Ninenler Torunlarıyla Okuyor' projesi kapsamında bugün Giresun Botanik Bahçesinde bulunan Millet Kıraathanesinde etkinlik düzenlendi.

Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi tarafından koordine edilen 'Dedeler, Ninenler Torunlarıyla Okuyor' projesi kapsamında bugün Giresun Botanik Bahçesinde bulunan Millet Kıraathanesinde etkinlik düzenlendi.



Okuma etkinliğine, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Alay Komutanı Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu ile vatandaşlar katıldı.



Okuma etkinliğinde tek tek masaları dolaşarak torunları ve ninelerini tebrik eden Vali Harun Sarıfakıoğulları burada yaptığı konuşmada, il genelinde 21 bin okur-yazar olmayan vatandaşın olduğunu ama açılan kurlar ile 11 bin vatandaşa ulaşıldığını kaydetti.



Hedeflerinin 21 bin vatandaşın tamamını okuryazar hale getirmek olduğunu belirten Sarıfakıoğulları, "21 binin üzerinde okuma yazma bilmeyenimiz var maalesef. Giresun gibi okuma aşkı ve sevdasıyla dolu olan bir şehirde bu kadar insanımızın varlığı bizi sorumlu noktada olan kişiler olarak daha fazla çalışmaya sevk etti. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Eşleri Hanımefendinin düzenlemiş olduğu program, proje çerçevesinde okuma yazma kurslarımızı açtık. Çok şükür 11 binin üzerinde okuma yazma bilmeyen insanımıza ulaştık. Hedefimiz bu 21 bin vatandaşımızın hepsine ulaşmak herkese okuryazar duruma getirmek. Bugün torundan anneye, anneden nineye kadar bu okuma yazma kursların da ki sonuçları hep beraber yaşayalım diye bir aradayız" dedi.



Millet Kıraathanesinde bir araya gelen 'nineler ve torunları' beraber kitap okuyarak vakit geçirdiler. Kitap okumak için torunu ile birlikte gelen 68 yaşındaki İpek Dikmen, okumak için yemin ettiğini ifade etti.



Okuma yazma bilmediği için hastanede yaşadığı bir olayın ardından okumaya çaba gösterdiğini aktaran Dikmen, "Doktoruma bir kağıt imzalatacaktım. Okuma yazma bilmediğim için birine soru sordum ve bana bağırarak, 'kör mü gözün aç kapıyı da gir içeri' dedi. Ben ise ağlayarak dışarı çıkarken güvenlikler yardım etti. O zaman ben yemin ettim okuyacağım diye. Okuma hevesim de buradan geldi. Şimdi hiç olmazsa gittiğim yeri, doktorumu öğrenebilirim" şeklinde konuştu.



Etkinlikte Vali Harun Sarıfakıoğulları ve protokol üyeleri de kitap okuyarak destek verdi. - GİRESUN

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