Ninelerinden kalan parça kumaşlarla

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir grup kadın, ninelerinin çeyiz sandığından çıkan eski kumaşları birleştirerek yorgan yapıyor.

İlçedeki Akpınar Yaşam Merkezi'nde belediye öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, "gazete dokuma", "filografi, "etamin işleme", "Yörük bebekleri", "dikiş nakış" ve "Yağcıbedir halı dokuma" atölyelerinde çalışıyor.

Kadınların hazırladığı, özellikle Sındırgı'nın kültürünü yansıtan ürünler, yine onların belirlediği fiyat üzerinden belediye tarafından pazarlanıyor.

"Sıfır Atık Projesi"ne uygun ürünler de üreten kadınlar, ninelerinin çeyiz sandıklarından kendilerine miras kalan kumaşları bir araya getirip yorgan yaparak "kırkyama" yorgan sanatını sürdürüyor.

Akpınar Yaşam Merkezi El Sanatları Teknolojisi Öğretmeni Hilal Sargıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski sandıklardaki kumaşları topladıklarını belirterek, "Günümüze yün yorganı olarak uyarladık. Kültürümüzde kırkyama, eski ve atık kumaşları değerlendirme olarak geçiyor. Yani bir nevi sıfır atık olarak da düşünebilirsiniz. Giydiğimiz bir kot pantolon, gömlek, perde ve çarşafı kırkyama olarak yeniden güncelleyip kullanıma sunabiliyoruz." diye konuştu.

"Kırkyama yorganlarımız tamamen elde çalışıldı"

Kumaşların arasında pazen, eski jorjetler, basmalar ve patiskalar olduğunu ifade eden Sargıcı, şunları söyledi:

"Eskiden gelinlerin çeyiz bohçalarında mutlaka bir elbiselik kumaş ya da 'göyneklik' dediğimiz gömlek kumaşı olurmuş. Biz işte o kumaşları istedik. Sağ olsunlar kırmadılar, 9 kişinin sandığından çıkan kumaşları toplayarak kursiyerlerimizle beraber yeniden eski usul, eski teknikle diktik. Kırkyama yorganlarımız tamamen elde çalışıldı. Kartonlama ve kalıp usulüyle çalıştık, makine kullanmadık. Gerçek kırkyama elde yapılandır. Geçmişte de elde yapıldığı için bu adı almıştır. Biz bunu yeniden canlandırmak istedik. Bunun için elde kalıplarla 8 kişilik bir ekiple çalıştık. Herkesin emeğine sağlık, çalışırken büyük keyif aldık."

Kursiyerlerden Ümit Parlak da arkadaşlarıyla beraber güzel çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Kursun eğlenceli geçtiğini dile getiren Parlak, "Bu kırkyama yorganı elde yaptık. Arkadaşlarımızın ellerine sağlık. Bu güzel yorganı yoğun çalışma sonucu ortaya çıkardık." diye konuştu.