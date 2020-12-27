Ninelerinden öğrendiği 'cicim'i gençlere aktarıyor - Son Dakika

Ninelerinden öğrendiği 'cicim'i gençlere aktarıyor

27.12.2020 11:35
Ninelerinden öğrendiği 'cicim'i gençlere aktarıyor, System.String[]

TUNCELİ'de, 'nine mirası' olarak nitelendirilen, unutulmaya yüz tutmuş, dokumayla oluşturulan ve 'cicim' denilen kilimler, gün yüzüne çıkarılıyor.

TUNCELİ'de, 'nine mirası' olarak nitelendirilen, unutulmaya yüz tutmuş, dokumayla oluşturulan ve 'cicim' denilen kilimler, gün yüzüne çıkarılıyor. Kentin son cicim ustası olan Zerican Tunç (74), yaklaşık 60 yıldır kilimleri heyecanla yapmaya devam ederken, açılan kursta tecrübelerini gençlere aktarıyor.

Tunceli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde açılan, geçmişi binlerce yıla dayanan 'cicim' kursunda kadınlar, hem tarihi yaşatıyor hem de kazanç elde ediyor. 15 yaşındayken, ninesinden geleneksel el sanatlarından 'cicim' dokumacılığını öğrenen Zerican Tunç, kentte son ustalarından biri olarak biliniyor. İlerleyen yaşına rağmen mesleğini gençlere öğretmek için büyük çaba sarf eden Tunç, ömrünün çoğunu dokumacılıkla geçirdi. Tunç, "Koyunlarımızı kırpıyorduk, derede yünlerimizi yıkıyorduk. Daha sonra yünleri kazanlara atıyorduk boyamak için. Ömrümün çoğu bu işle geçti. Dokumadaki desenler, su yolu, eli belinde ve buranın çiçeklerinden oluşur. Gençlerimiz gelsin bu işi öğrensinler, biz 2-3 yıl sonra bırakacağız. Bu iş gençlere güzel bir ekmek kapısıdır. Halk eğitime bağlı kurslarımız açık gelsinler" diye konuştu.

'ORTA ASYA'DA YAPILMAYA BAŞLANDI''Cicim'in milattan önce 5'inci yüzyıla dayandığını söyleyen usta öğretici Havva Tacay, "Orta Asya'da ilk yapılmaya başlanmıştır ve yapılan bölge olan Pazirik ismini alıyor. Türklerin oradan göç etmesiyle dünyanın her yerine yayılıyor. Bize de atalarımızdan kalmış. Ninelerimiz, annelerimiz hep bunu yapıyordu. Yörede hayvancılık yapan herkes bunu hemen hemen yapıyordu. Keçi kılından yapılana 'palas', koyun yününden yapılanana 'cicim' deniliyordu. Yastık, yolluk, kilim, çanta yapılıyordu. O zamanlar yer tezgahı vardı şimdiki gibi değildi" dedi.'TARİH İLMİK İLMİK İŞLENİYOR'

Unutulmaya yüz tutmuş 'cicim' kilimini genç nesillere aktarmak için kurslar açıldığını belirten Halk Eğitim Müdürü Özkan Yurtsever ise "Usta öğreticiler bu mesleği yeni nesillere aktarıyor. 'Cicim' bir tarihtir. El emeği ve göz nurudur. Tahmini olarak 40 günde tarihi ilmik ilmik işlenişidir. Biz bu mesleği unutturmamak için elimizden geldiği kadarıyla Halk Eğitim Merkezi'mizde kurslar açıyoruz. Şu an pandemi sürecinden dolayı ilgi biraz az fakat biz buna rağmen bu kurslarımızı yürütmeye çalışıyoruz ve gençlerimizi bekliyoruz" diye konuştu.


Ninelerinden öğrendiği 'cicim'i gençlere aktarıyor
Ninelerinden öğrendiği 'cicim'i gençlere aktarıyor
Ninelerinden öğrendiği 'cicim'i gençlere aktarıyor
Ninelerinden öğrendiği 'cicim'i gençlere aktarıyor
Ninelerinden öğrendiği 'cicim'i gençlere aktarıyor
Ninelerinden öğrendiği 'cicim'i gençlere aktarıyor
Ninelerinden öğrendiği 'cicim'i gençlere aktarıyor
Ninelerinden öğrendiği 'cicim'i gençlere aktarıyor
Ninelerinden öğrendiği 'cicim'i gençlere aktarıyor
Ninelerinden öğrendiği 'cicim'i gençlere aktarıyor
Ninelerinden öğrendiği 'cicim'i gençlere aktarıyor
Ninelerinden öğrendiği 'cicim'i gençlere aktarıyor
Ninelerinden öğrendiği 'cicim'i gençlere aktarıyor
Ninelerinden öğrendiği 'cicim'i gençlere aktarıyor
Ninelerinden öğrendiği 'cicim'i gençlere aktarıyor

Halk Eğitim Merkezi, Akşam Sanat Okulu, Tunceli, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ninelerinden öğrendiği 'cicim'i gençlere aktarıyor - Son Dakika


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