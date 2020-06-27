Ninesi torununu fuhuş çetesinin elinden kurtardı - Son Dakika

Ninesi torununu fuhuş çetesinin elinden kurtardı

Bir ninenin şikayeti, üç çocuğu fuhuş çetesinin elinden kurtardı.

Bir ninenin şikayeti, üç çocuğu fuhuş çetesinin elinden kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana geldi. Ü.T.(63) isimli bir nine polise başvurup 14 yaşındaki torununun arkadaşları tarafından fuhuşa zorlandığı ihbarında bulunarak yardım istedi. Kangal polisi tarafından yürütülen titiz çalışmada, H.S.T'yi (14) fuhuşa sürüklediği düşünülen, B.U, F.K, R. Ç ve H.S.T gibi fuhuşa sürüklenen küçük yaştaki M.C.İ (17) ve Z.R.Ş (15) gözaltına alındı. İfadelerinin alınmalarının ardından adliyeye sevk edildiler. B.U., F.K. ve R.Ç, çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden Yoksun kılma, şantaj, müstehcenlik, fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlamaları ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.C.İ. ve Z.R.Ş isimli çocuklar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SİVAS

Kangal, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 12:54 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ninesi torununu fuhuş çetesinin elinden kurtardı - Son Dakika
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