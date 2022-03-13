Ninesinin vasiyeti için elinde bastonuyla Çanakkale'ye yürüyor - Son Dakika
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Ninesinin vasiyeti için elinde bastonuyla Çanakkale'ye yürüyor

13.03.2022 12:09

Ninesinin vasiyeti için elinde bastonuyla Çanakkale'ye yürüyor İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası Erzurumlu İnşaat Ustası Kutbedin Aksak (68), 1.

Ninesinin vasiyeti için elinde bastonuyla Çanakkale'ye yürüyor

BALIKESİR - İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası Erzurumlu İnşaat Ustası Kutbedin Aksak (68), 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de şehit olan oğlu Hasan Aksak'ın mezarını görmek için Erzurum'dan Çanakkale'ye gitmek isteyen babaannesine bunun mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine babaannesinin 'onlar savaşa yürüyerek gitti. Biz de yürüyerek gideriz' dediğini aktaran Aksak, babaannesinin vasiyeti üzerine amcasının mezarını ziyaret etmek için bir sırt çantası ve bastonuyla İzmir Menemen'den yollara düşerken Burhaniye'ye ulaştı.

Burhaniye'de gelen Kutbedin Aksak, AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Karagöz tarafından karşılanırken, Kuvvayi-Milliye anıtını ziyaret etti. Çanakkale'de köprü açılışına da katılmak istediğini anlatan Aksak, "Benim bir hedefim ninemin vasiyetini yerine getirmektir. Çanakkale'de şehit olan amcanın mezarında bir fatiha okuyabilmek. Benim düşünceme göre orada yatan herkes benim amcam. Benim atamdır. Benim için sadece Hasan amcamın ruhuna fatiha için değil. Bütün şehitler için gidiyorum. Allah izin verirse 3 gün veya 4 gün günde Çanakkale'de olmayı düşünüyorum. Allah izin verirse oraya ulaşınca hem kendi atalarımıza bir fatiha okumak, o şerefli günü kutlamak, o günün adına Türkiye'nin gururu olan boğaz köprüsü de yapıldı. Onun açılışına Cumhurbaşkanımız da katılıyor. Umarım, o günün vesilesi ile fırsat olursa Cumhurbaşkanımızın elini sıkmış ve elini öpmüş olurum" dedi.

Kutbedin Aksak'ı karşılayan Namık Kemal Gedikoğlu'da, "18 Mart Çanakkale Şehitleri törenlerine yetişmek üzere yola çıkan Kutbedin bey Burhaniye'ye uğradı. Kendisini karşıladık. Bu anlamlı yürüyüşü için kendisini tebrik ettik. Misafir ettik. Bu anlamlı ve önemli bir günde bu davranışı için kendisini kutluyorum. İnşallah gönçlerimize de bu şehitlerimizi unutmama adına iyi bir örnek olur" diye konuştu.

Ninesinin vasiyeti için elinde bastonuyla Çanakkale'ye yürüyor
Ninesinin vasiyeti için elinde bastonuyla Çanakkale'ye yürüyor
Ninesinin vasiyeti için elinde bastonuyla Çanakkale'ye yürüyor
Ninesinin vasiyeti için elinde bastonuyla Çanakkale'ye yürüyor

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Çanakkale, Menemen, İnşaat, Şehit, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ninesinin vasiyeti için elinde bastonuyla Çanakkale'ye yürüyor - Son Dakika


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