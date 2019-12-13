"Ninja Kaplumbağalar" yakayı ele verdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 'Ninja Kaplumbağalar' yakayı ele verdi - Son Dakika

"Ninja Kaplumbağalar" yakayı ele verdi

6 saat önce

Başakşehir ve Esenler'de iş yerlerinden hırsızlık olaylarının zanlıları, Bağcılar'da bir iş yerinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı.

Başakşehir ve Esenler'de iş yerlerinden hırsızlık olaylarının zanlıları, Bağcılar'da bir iş yerinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Kendilerine "Ninja Kaplumbağalar" lakabını takan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4-8 Aralık tarihlerinde Başakşehir ve Esenler'de farklı iş yerlerinden 100 bin TL değerinde ürün çalınması üzerine harekete geçti. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelileri ve kullandıkları aracı tespit etti. Polis, şüphelilerin kullandığı aracın kiralık ve plakasının da çalıntı olduğunu belirledi. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin şüphelileri yakalama çalışmaları sürerken, 9 Aralık sabahı devriye gezen Balyoz ekipleri şüpheli aracı Bağcılar'da bir tekstil iş yerinin önünde gördü. Bunun üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Polis, şüphelileri iş yerinde bulunan ürünleri çalarken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlılardan Yasin B.'nin (18) 9, Ertuğrul Ç.'nin (26) 22, Emre A.'nın (23) 33, Ramazan Y.'nin (19) ise 12 adet suç kaydı ile aranmasının bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin Başakşehir ve Esenler'de girdikleri iş yerleri ve kurumlardan çaldıkları ürünlerin toplam değerinin ise 100 bin TL olduğu ortaya çıktı.


Kendilerine "Ninja Kaplumbağalar" lakabını takmışlar


Girdikleri iş yerlerini saniyeler içerisinde soyan şüphelilerin kendilerine "Ninja Kaplumbağalar" lakabını taktıkları öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin kapalı kasa kamyonetle iş yerine geldiği, kepengi kaldırdıktan sonra ürünleri çok kısa bir sürede kamyonete yükleyerek oradan ayrıldıkları görüldü. - İSTANBUL

Başakşehir, Esenler, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:55 Kaynak: İHA
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