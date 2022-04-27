Ninniler eTwinning projesiyle yaşatılacak - Son Dakika

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Hacı Dudu Mehmet Gebizli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin öncülüğünde "Ezgilerin Gücü Ninniler" isimli eTwinning projesi başlatıldı.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Tekin Kaya öncülüğünde bir araya gelen öğrenciler sözlü geleneğin en önemli unsurları arasına yer alan ninnilerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla proje çalışması yürütüyor.

Ninnilerin önemine yönelik farkındalık oluşturulan projeye, Türkiye'nin çeşitli illerinden 6 okul, 8 öğretmen ve 62 öğrenci katkı sunuyor.

Proje kapsamında Türkiye'deki ve dünyadaki ninnileri araştıran öğrenciler, "Karagöz Perdesinde Ninni Yarışması", "Okulumuz Ninni Söylüyor", "Mahallemdeki Bebeklere Ninni Söyleyelim", "Sınıfımız Ninni Yazıyor" gibi projeye bağlı alt çalışmalarla da uygulamalı olarak ninnileri yaşatmaya çalışıyor.

Projede yer alan diğer okulların öğrencilerince ise "Balu Balu" adlı dijital dergi hazırlanmasının yanında zihin haritası, ninnilerle ilgili yarışmalar ve ninni söyleme etkinlikleri ile Türkiye ve dünyada bilinen ninnilere ilişkin harita çalışmaları yürütülüyor.