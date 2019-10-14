Son Dakika Haberleri: Nino Gvetadze, Gedik Filarmoni Orkestrası ile konser verecek
Son Dakika Güncel Nino Gvetadze, Gedik Filarmoni Orkestrası ile konser verecek

Nino Gvetadze, Gedik Filarmoni Orkestrası ile konser verecek

2 saat önce

Gedik Filarmoni Orkestrası, 2019 - 2020 sezonu açılış konserinde, Liszt ödüllü piyanist Nino Gvetadze'yi ağırlayacak.

Nino Gvetadze, Gedik Filarmoni Orkestrası ile konser verecek, System.String[]

Gedik Filarmoni Orkestrası, 2019 - 2020 sezonu açılış konserinde, Liszt ödüllü piyanist Nino Gvetadze'yi ağırlayacak.

Mayıs ayında kurulan topluluk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ iş birliğinde, 30 Ekim'de Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Naarden Uluslararası Piyano Festivalinin sanat yönetmenliğini üstlenen ve Rotterdam, Brüksel, Varşova, Seul, Amsterdam, Münih ve Berlin'de sahne alan Gvetadze, orkestra eşliğinde Cumhuriyet dönemi bestecilerinden Ulvi Cemal Erkin'in piyano konçertosunu yorumlayacak.

Gedik Sanat siparişi üzerine, besteci Onur Türkmen'in 14/15. yüzyıl sufi şairi Nesimi'nin "Gel, Yanalım Ateş-i Aşka" ilahisinden esinlenerek "arınma" teması üzerine yazdığı eserin dünya prömiyeri gerçekleşecek.

Konserin ikinci bölümünde ise Rus besteci Nikolay Rimsky Korsakov'un 1888'de bestelediği senfonik suit "Şehrazad" seslendirilecek.

Müzik direktörlüğünü ve orkestra şefliğini Cemi'i Can Deliorman'ın yaptığı Gedik Filarmoni Orkestrası 2019 2020 konser sezonu boyunca İstanbul'un birçok farklı mekanında dinleyiciyle buluşacak.

Ulvi Cemal Erkin, Berlin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:42 Kaynak: AA
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