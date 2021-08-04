Nino Kouter Manisa FK'da

TFF 1'inci Lig'de yeni sezona iddialı hazırlanan Manisa Futbol Kulübü, Slovenyalı Nino Kouter'i transfer etti. Siyah-beyazlılar son olarak Solvenya'nın Mura takımında top koşturan 27 yaşındaki orta saha ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Afyonkarahisar kampında takıma dahil olan deneyimli futbolcu, "Manisa Futbol Kulübü'nün hedefleri bu kararı vermemde çok etkili oldu. Hedefi şampiyonluk olan bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla birlikte Manisa Futbol Kulübü'nün başarısı için elimden gelenin en iyisin yapacağım" dedi.