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Nintendo çip tedarik sıkıntısı nedeniyle Switch satış hedefini düşürdü - Son Dakika

Nintendo çip tedarik sıkıntısı nedeniyle Switch satış hedefini düşürdü

06.11.2021 07:49
Nintendo çip tedarik sıkıntısı nedeniyle Switch satış hedefini düşürdü

Elektronik üreticisi Nintendo, yarı iletken çip tedarik sıkıntısı nedeniyle Switch oyun konsolunun satış hedefini düşürdü.

Elektronik üreticisi Nintendo, yarı iletken çip tedarik sıkıntısı nedeniyle Switch oyun konsolunun satış hedefini düşürdü.

Otomobilden, akıllı telefonlar ve oyun konsollarına kadar dünya geneli üreticilerin karşı karşıya kaldığı yarı iletken açığının etkisi sürüyor.

Kyoto merkezli tüketici elektroniği şirketi Nintendo yarı iletken çip tedarik sıkıntısı nedeniyle Switch oyun konsolu satışı hedefini daralttı.

Buna göre Japon firması, 2021 mali yılı kapsamlı Switch oyun konsolu satışı hedefini 1,5 milyon düşürerek 24 milyona indirdi.

6 aylık net kar

Mali yıl bilanço verilerini açıklanan firmanın, ilk 6 aylık nisan-eylül dönemi net karı, yüzde 19,4 düşüşle 171,8 milyar yene (1,5 milyar dolar) geriledi.

Firma satış gelirlerinin yüzde 18,9 düşüşle 624,2 milyar yene (5,50 milyar dolar) gerilediği 6 aylık periyotta Switch konsolu satışları ise yüzde 34 azalışla 8,3 milyona düştü.

Nintendo Başkanı Furukawa Shuntaro, güncellenen verilere ilişkin düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, çip tedarik sıkıntısına dikkati çekti.

Furukawa, "Talebi karşılayacak seviyede üretemiyoruz. Toparlanma sinyali görülmediğinden durumun ciddiyetinin sürmesini bekliyoruz" dedi.

Satış hedefi 14,1 milyar dolar

Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılında firma, önceki yıla kıyasla net karının yüzde 27,1 düşerek 350 milyar yene (3,08 milyar dolar) ulaşmasını hedefliyor.

Mali yıl boyu satışların yüzde 9 düşüşle 1,6 trilyon yen (14,1 milyar dolar) olmasını bekleyen Nintendo, işletme karının ise yüzde 18,8 düşüşle 520 milyar yene (4,58 milyar yen) ulaşacağını tahmin ediyor.

Nintendo'nun, 31 Mart 2021'de sona eren 2020 mali yılında net karı 480,3 milyar yen (4,4 milyar dolar) olarak kaydedilmişti. Bu rakam 2019 mali yılına kıyasla yüzde 85,7 oranında yükselmişti.

Nintendo, oyunlar, Kyoto, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nintendo çip tedarik sıkıntısı nedeniyle Switch satış hedefini düşürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nintendo çip tedarik sıkıntısı nedeniyle Switch satış hedefini düşürdü - Son Dakika
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