Nintendo E3 2021'de en yüksek izleyici sayısına ulaşan şirket oldu! - Son Dakika

12-15 Haziran tarihleri arasında düzenlenen yılın en büyük oyun etkinliği'de Ubisoft'dan Square Enix'e kadar birçok oyun geliştiricisinin sunumlarını izledik. Genel oyun kamuoyunda Xbox & Bethesda ortak sunumunun domine ettiği düşünülen E3 2021'in izleyici rakamları açıklandı.

Stream Hachet tarafından paylaşılan verilere göre anlık 3.1 milyon izleyici ile Nintendo E3 2021'in en çok izleyici sayısına ulaşan şirketi oldu. Nintendo'nun hemen arkasında 2.3 milyon izleyici ile Xbox bulunuyor. Etkinliğin en çok konuşulan diğer tarafı Microsoft & Bethesda ortaklığı olmuştu. 1.4 milyon izleyici ile üçüncü sıradan bulunan Ubisoft ile dördüncü sıradaki Square Enix arasında yalnızca 100 bin izleyici farkı bulunuyor.

The Legend of Zelda 2, Metroid Dread, Kazuya Mishima ve Mario Party Superstars gibi oyunların duyurulduğu Nintendo etkinliğinin tekrarını izleyebilirsiniz.