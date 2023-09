Nintendo Indie World sunumunda gösterilen oyunların listesi!

Sunumda yer alan bağımsız oyunlar arasında, DigixArt'ın yöntemsel hikaye odaklı bir oyunu Road 96, Night School Studio'nun büyük ilgi gören oyununun doğrudan devamı OXENFREE II: Lost Signals; OlliOlli World, Roll7'nin OlliOlli serisindeki yeni kaykay aksiyon oyunu, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, Kaplumbağaların efsanevi 1987 tasarımını çağrıştıran yandan kaydırmalı bir dövüş oyunu bulunuyor.

Bugün Nintendo eShop'ta bir Indie World satışı başlıyor. Ayrıca, Nintendo Switch üzerinden şu andan 25 Nisan tarihine kadar olacak şekilde bağımsız oyunlarda indirimler sunuluyor.

NINTENDO INDIE WORLD SUNUMUNDA LİSTELENEN OYUNLAR

Road 96 - DigixArt:

Macera, keşif ve bulmaca çözmenin bir karışımını içeren anlatı odaklı bir oyunda, Road 96, izlenecek binlerce potansiyel yolun bulunduğu prosedürel bir hikaye anlatıyor. Hayatın her kesiminden karakterlerle tanışın ve iç içe geçmiş hikayelerini öğrenin. Verdiğiniz kararlar - hem büyük hem de küçük - deneyiminizi büyük ölçüde değiştirebilir. Birçok yol var. Hangisini alacaksın? Road 96, bu yılın sonlarında Nintendo Switch'e geliyor.

OXENFREE II: Lost Signals - Night School Studio:

MWM Interactive tarafından yayınlanan OXENFREE II: Lost Signals, hayalet gibi olaylara rastlayan bir araştırmacıyı konu alan doğaüstü bir anlatı macera oyunudur. OXENFREE olaylarından beş yıl sonra Riley, garip rahatsızlıklara neden olan gizemli radyo frekansı sinyallerini araştırmak için memleketi Camena'ya döner. OXENFREE II: Lost Signals, 2021'de Nintendo Switch'e geliyor.

OlliOlliWorld - Roll7: OlliOlli

Serinin yeni oyunu burada! OlliOlli World'de, Radland sokaklarını yıkın ve bu kaygan aksiyon platform oyununda mistik kaykay tanrılarını arayın. Kombolarınızla birlikte akan süper sıkı kontroller ve seviye tasarımıyla, renkli karakterlerle tanışacak ve bu canlı dünyanın gizli sırlarını keşfederek harika ustalık hilelerine sahip olacaksınız. OlliOlli World, bu kış Nintendo Switch için piyasaya çıkıyor.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Tribute Games: Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, retro ve modern görsellerin bir karışımıyla, klasik atari tarzı dövüş aksiyonunda dört favori kaplumbağayı içerir. Tribute Games tarafından geliştirilen ve Streets of Rage 4 ve Wonder Boy: The Dragon's Trap'ı da yayınlayan Dotemu tarafından yayınlanan bu cesur oyunda en fazla dört oyuncu yerel veya çevrimiçi olarak oynayabilir. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge bu yılın sonlarında Nintendo Switch için piyasaya sürülecek.

The Longing - Studio Seufz:

Elle çizilmiş sanat tarzı ve ilgi çekici bir hikayesiyle The Longing, daha önce oynadığınız hiçbir şeye benzemiyor. Önemli olan nokta: Nasıl bittiğini görmek için aslında oynamak zorunda değilsiniz. Ancak bu, boş yere oturmanız gerektiği anlamına gelmez. Ana karakter Shade olarak, kralınızın uyanması için 400 gün beklemelisiniz. Beklerken karanlık mağaraları keşfedebilir, zamana dayalı bulmacaları tamamlayabilir ve öğeleri toplayabilirsiniz. The Longing bugün daha sonra Nintendo Switch için çıkıyor.

Hindsight - Annapurna Interactive:

Geliştirici Joel McDonald'tan Hindsight, ailesini anımsatan yaşlı bir kadın hakkında dokunaklı bir anlatı oyunudur. Geçmişinden nesneler, uzun süredir kayıp anılara açılan portallar olarak hizmet ediyor ve hayatını sonsuza dek değiştiren bir kararı ortaya çıkarıyor. Hindsight bu yıl Nintendo Switch için piyasaya çıkıyor.

Last Stop - Annapurna Interactive:

Geliştirici Variable State'ten Last Stop, modern Londra'da geçen, dünyaları doğaüstü bir krizin ortasında çarpışan üç ayrı karakter olarak oynadığınız tek oyunculu üçüncü şahıs bir maceradır. Bu üç yabancıyı birbirine bağlayan nedir? Kader onları nereye götürecek? Temmuz ayında Nintendo Switch için çıkıyor.

Aerial_Knight's Never Yield - Aerial_Knight:

Bu tipik bir "koşucu" oyunu değil! Koşun, zıplayın, kayın ve fütüristik bir Tokyo tarzı Detroit'te başrol oyuncusu Wally olarak gelecekten kalanları kurtarmak için kafa karıştırıcı bir film müziğine koşun. Aerial_Knight's Never Yield, 19 Mayıs'ta Nintendo Switch'e çıkıyor. Bugün ilerleyen saatlerde Nintendo eShop'ta bir demo sunulacak.

FEZ - Polytron:

Gomez, 2D bir dünyada yaşayan 2D bir yaratıktır. Ya da değil mi? Gizemli bir üçüncü boyutun varlığı kendisine ifşa edildiğinde Gomez, onu zamanın ve uzayın sonuna götürecek bir yolculuğa çıkar. Dört farklı klasik 2D perspektifinden 3D yapılarda gezinme yeteneğinizi kullanın. Eleştirmenlerce beğenilen FEZ, bugün daha sonra Nintendo Switch için piyasaya sürülecek.

Aztech Forgotten Gods - Lienzo:

Aztek mitolojisinden esinlenen büyük bir macera arıyorsanız, Meksikalı Lienzo stüdyosundan Aztech Forgotten Gods'tan başkasına bakmayın. Güçlü kol yükseltmeleri kazanın, gelişmiş bir Mezoamerikan metropolünde farklı bölgeleri dolaşın ve eski sırları ortaya çıkarmak için her türden karakterle karşılaşın. Aztech Forgotten Gods bu sonbaharda Nintendo Switch'te çıkıyor.

There is No Game: Wrong Dimension - Draw Me A Pixel:

Başlığına rağmen, bu gerçekten bir oyun! There is No Game: Wrong Dimension, bilmeceler ve bulmacalarla dolu bir tıklamalı komedi macerasıdır. Sürprizlerle dolu farklı ve deneysel bir şey arıyorsanız, başka yere bakmanıza gerek yok. There is No Game: Wrong Dimension bugün daha sonra Nintendo Switch için kullanıma sunulacak.

Cris Tales - Dreams Uncorporated and SYCK:

Klasik ve modern JRPG'lerden ilham alan Cris Tales, zaman yolculuğunu kendi hikayesine dahil ediyor ve düşmanları gençleştirmek ve böylece yenilmesini kolaylaştırmak gibi çeşitli sürpriz efektlerle savaşıyor. Bu el yapımı, karanlık masal dünyasını keşfederken, çok çeşitli müttefikler toplayacak ve yeni krallıklar keşfedeceksiniz. Cris Tales, 20 Temmuz'da Nintendo Switch'e çıkıyor.

GetsuFumaDen: Undying Moon - Konami Digital Entertainment and GuruGuru:

Stilize bir Japon estetiğini sergileyen GetsuFumaDen: Undying Moon, tehlikeli zindanlar, şiddetli bölüm sonu canavarı savaşları ve yoğun, beceriye dayalı dövüşlerle dolu dinamik bir hack-and-slash roguelite deneyimi sunuyor. GetsuFumaDen: Undying Moon, gelecek yıl Nintendo Switch için piyasaya sürülecek.

Beasts of Maravilla Island - Banana Bird Studios, LLC:

Bu 3 boyutlu macera oyununda, sıradışı yaratıkları keşfetmek, davranışlarını öğrenmek ve en önemlisi ihtişamlarını fotoğraflamak için Maravilla Adası'nın büyülü ekosistemlerini dolaşan genç bir vahşi yaşam fotoğrafçısı rolünü üstlenin. Beasts of Maravilla Island, Haziran ayında Nintendo Switch için piyasaya sürülecek.

Skul: The Hero Slayer - SouthPAW Games:

Bu 2D hızlı aksiyon roguelite'da kralınızı kurtarmak için koca bir orduyu ele geçirin. Ve en iyi kısım nedir? Oyunda ilerlemek için, yetenekleri değiş tokuş etmeniz gerekecek, bu da kafaları değiştirerek yapılıyor. Her biri kendi özel yeteneklerine sahip 90 oynanabilir karakter varyasyonuyla, gerçek hayatta kafatasından çıktığınızı düşünebilirsiniz. Skul: The Hero Slayer, bu yaz Nintendo Switch için piyasaya çıkıyor.

art of rally - Funselektor Labs Inc.:

Ralli sanatında ustalaşacak mısınız? Dünya çapında stilize edilmiş ortamlarda zorlu etaplarda ralli yarışının altın çağından ilham alan ikonik arabaları sürün. Art of rally bu yaz Nintendo Switch için çıkıyor.

KeyWe - Stonewheat & Sons:

KeyWe, tuhaf bir postanede çalışan iki küçük kivi kuşunun oynadığı sevimli, işbirlikçi bir posta bilinmezidir. Bu mesajların zamanında teslim edilmesini sağlamak için etkileşimli bir kaldıraçlar, çanlar ve düğmeler manzarasında zıplamalı, kanat çırpmalı ve popo vurmaları gerekir. KeyWe, Ağustos'ta Nintendo Switch için piyasaya çıkıyor.

ENDER LILIES: Quietus of the Knights - Adglobe:

Bu karanlık fantastik 2D aksiyon RPG oyununda, bir anlık dikkatsizliğin ölümcül olabileceği korkunç düşmanlarla karşılaşın. Bu zorlukların üstesinden gelin ve düşmüş şövalyelerin yardımıyla gerçeği arayın. ENDER LILIES: Quietus of the Knights, 22 Haziran'da Nintendo Switch için çıkıyor.

Weaving Tides - Follow the Feathers:

Dokumacınızı arayın ve çarpıcı bir dokuma manzarası üzerinde uçun. Eski zindanları keşfetmek, bulmacaları çözmek, düşmanlarınızı sarmak ve uzun zamandır unutulmuş bir geçmişin büyük gizemlerini çözmek için bir yolculuğa çıkın. Büyü ve tekstil dünyasında geçen büyüleyici bir tek oyunculu macera olan Weaving Tides, Mayıs ayında Nintendo Switch için piyasaya çıkıyor.

Labyrinth City: Pierre the Maze Detective - Darjeeling:

Çocuk kitapları serisinden uyarlanan Labyrinth City: Pierre the Maze Detective, güçlü bir eser elde etmeniz için sizi inanılmaz derecede ayrıntılı labirentlere götürür. Görevinizde 500'den fazla eşya veya karakterle etkileşime girecek, 100'den fazla gizli nesne bulacak ve güzel yerlerde dolaşacaksınız. Labyrinth City: Pierre the Maze Detective bu baharda Nintendo Switch için piyasaya çıkıyor.

The House of the Dead: Remake - MegaPixel Studio:

Klasik arcade rail-shooter yeni bir makyaj ve heyecan verici oyun değişiklikleri ile geri döndü. Bu çok oyunculu oyunda, ölümsüz canavar ordularını bulmak için kaybolmaları araştırmak üzere gönderilen bir çift hükümet ajanı olarak giyineceksiniz. The House of the Dead: Remake, bu yılın sonlarında Nintendo Switch için piyasaya sürülecek.