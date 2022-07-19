Nintendo Switch elinizde yanıklara neden olabilir! - Son Dakika
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Nintendo Switch elinizde yanıklara neden olabilir!

19.07.2022 13:00
Nintendo Switch elinizde yanıklara neden olabilir!

Nintendo, sıcaklıklar nedeniyle aşırı ısınma yaşanabileceğini belirtirken, bu konuda oyuncuların dikkatli olması gerektiğini duyurdu.

Yaz günlerini tam anlamıyla yaşadığımız bu günlerde sıcak havalar tüm yaşantımızı olumsuz etkiliyor. Çoğu kişi bu süreçte evlerine kapanmış durumda. Sıcak havalardan kaçıp evlerine sığınan kişiler ise eğlenceli vakit geçirmek için bilgisayar ve oyun konsollarına başvuruyor. Ancak sıcak havalar oyun keyfini de baltalıyor.

Nintendo aşırı sıcaklara karşı oyuncuları uyarıyor

Şirket tüm dünyada etkili olan sıcaklıklara karşı Switch kullanıcılarını uyardı. Nintendo internet sitesinde, sıcaklıklar nedeniyle oyun konsolunun aşırı ısınma yaşayabileceği belirtirken, bu konuda oyuncuların dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.

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Nintendo'nun Japonya web sitesi üzerinden paylaştığı açıklama şüphesiz ki diğer bölgeleri de ilgilendiriyor. Şirket, Nintendo Switch'in 5 ila 35 santigrat derece arasındaki alanlarda kullanılmasını tavsiye ediyor.

Nintendo Switch elinizde yanıklara neden olabilir!

Ana ünitenin şarj sırasında veya kullanım sırasında aşırı ısınabileceğini belirten Nintendo, bu durumun yanıklara neden olabileceğini belirtti. Nintendo Switch'in uzun süreli kullanımlarda deride yanıklara neden olabileceğini belirten şirketin diğer pazarlar için de bir açıklama yapması bekleniyor.

Japonya'da ise şu anda 1875 yılından bu yana en sıcak hava dalgası ile karşı karşıya. Bu nedenle şirketin açıklamayı öncelikli olarak Japonca olarak yayınladığı düşünülüyor. Diğer yandan dünyanın diğer kesimlerinde de yüksek sıcaklıklar ve orman yangınları görülüyor.

Nintendo Switch elinizde yanıklara neden olabilir!

Tüm bu sıcaklıklar elektronik aletlerin de fazla ısınmasının arkasındaki en büyük nedenlerin başında geliyor. Bu yüzden öncelikle kendi sağlığınız ardından ise elektronik aletlerle sıkıntı yaşamamanız adına aşırı sıcaklarda daha dikkatli olmanızı öneriyoruz.

Peki siz Nintendo Switch'in aşırı ısınma sorunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Nintendo, Japonya, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Nintendo Switch elinizde yanıklara neden olabilir! - Son Dakika

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