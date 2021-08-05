Nintendo Switch, Xbox 360 ve PlayStation 3'ten fazla sattı!

Nintendo 2021'in ilk mali çeyreğinin finansal sonuçlarını açıkladı. Switch şu anda 89 milyon adet satış gerçekleştirdi.

Nintendo Switch'i tüm zamanların en çok satan 7. oyun konsolu yapan bu başarısı, inanılmaz satış rakamlarına ulaşan Nintendo Wii'yi (101.63 milyon adet) geçecek gibi görünüyor. Nintendo, mevcut mali yılda (Mart 2022'de sona eren) 20.5 milyon daha fazla konsol satmayı umuyor ve bu da Wii'nin rekorunu rahatça geçmesine yardımcı olacak.

PLAYSTATION 2'NİN REKORU KIRILACAK GİBİ DEĞİL!

Xbox 360'ın üretimi sona erdiğinde 86 milyon adet satmıştı. PlayStation 3 ise 87.4 milyona ulaşmıştı. Tabii ki Nintendo'nun nihai hedefi tüm zamanların rekor sahibi PlayStation 2'yi geçmek olacaktır. Ancak PlayStation 2'nin 155 milyonluk satış rekorunun egale edilmesi için epeyce bir yol var.

Haberler aslında yıldan yıla Nintendo için performans düşüşüyle birlikte geliyor. Fakat COVID-19 karantina sırasında ev eğlencesine yönelik artan büyük talep bu durumu tersine çeviriyor.

Şirket 2021'in ilk çeyreğinde, %21,7 düşüşle 4,45 milyon adet Switch donanımı sevk etti. İlginç bir şekilde, temel Switch birimleri satışlarını 2020'nin ilk çeyreğine kıyasla arttırdı, ancak Switch Lite yıldan yıla keskin bir düşük yaşadı.

TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK SATAN KONSOLLARINI