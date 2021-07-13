NIP VALORANT Ekibi Adam "ec1s" Eccles\'i Yeni IGL\'si Olarak Kadrosunda!

ec1s transferin ardından Twitter adresinden şu cümleleri söyledi:

"Sonunda NIP'e katıldığımı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Şu an halihazırda Sırbistan'dayız ve çocuklarla eğitim kampı için tanışmak harika ve herkese neler yapabileceğimizi göstermek için sabırsızlanıyorum!"

Daha sonra NIP'in resmi sitesinde yer alan makaleye konuşan ec1s şunları söyledi:

"NIP'e katılmak harika bir duygu ve onur verici. Yıllar önce küçüklüğümden beri izlediğim bir organizasyon. Efsanevi CS: GO kadrolarının etkinlikleri kazandığını görünce, hep bir gün oraya gitmeyi arzuladım. Kadromuz yetenek, deneyim ve en iyi olmak için doğru karışıma sahip. Sırbistan'daki yaklaşan eğitim kampımız, herkesle tanışmak ve yolculuğumuza birlikte başlamak için harika bir fırsat! Çok heyecanlıyım."

Team Liquid'de bir yıllık bir görev süresinden sonra, ec1s Şubat ayı sonlarında yedeğe çekilmişti. Daha sonra, takım arayan karma oyunculardan oluşan 2 takım, Benchwarmers ve NoPoaching takımlarında yer alan ec1s şimdi dört aylık bir aradan sonra Avrupa'nın en üst sıralarına geri dönüyor.

Ex6TenZ Kadrodan Ayrılacak

Ek olarak, Ex6TenZ sakatlıkları nedeniyle aktif kadrodan ayrılacak ve Emil "eMIL" Sandgren'e koçluk görevlerinde yardımcı olacak. ec1s'in de kadroya katılmasıyla birlikte NIP'in aktif kadrosu şu şekilde: