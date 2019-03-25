Son Dakika Haberleri: Niran Ünsal, Eğlenmek İçin Gittiği Mekanda Sahneye Çıktı

Niran Ünsal, Eğlenmek İçin Gittiği Mekanda Sahneye Çıktı

14 dakika önce

BODRUM'da şarkıcı Niran Ünsal, arkadaşları ile eğlenmek için gittiği mekanda, hayranlarını kırmayıp sahneye çıktı, 2 şarkı seslendirdi.

Niran Ünsal, Eğlenmek İçin Gittiği Mekanda Sahneye Çıktı, System.String[]
BODRUM'da şarkıcı Niran Ünsal, arkadaşları ile eğlenmek için gittiği mekanda, hayranlarını kırmayıp sahneye çıktı, 2 şarkı seslendirdi.

Şarkıcı Niran Ünsal, bir grup arkadaşı ile Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki eğlence mekanına gitti. Şarkıcı Ata'nın sahneye çıktığı eğlence mekanında, Ünsal hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaştı. Niran Ünsal, istek üzerine sahneye çıkıp, 2 şarkı seslendirdi. Mekanı dolduranların ilgiyle dinlediği ve şarkıların sonunda alkışladığı Ünsal, daha sonra Ata'nın şarkıları eşliğinde arkadaşları ile eğlenmeye devam etti.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:18 Kaynak: DHA

Niran Ünsal, Magazin
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