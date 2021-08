Nirvana'nın albüm kapağındaki bebek, 30 yıl sonra 'cinsel istismar' davası açtı

Nirvana'nın Nevermind albümünün kapağında bebekken çekilmiş fotoğrafı kullanılan Spencer Elden, 30 yıl sonra "cinsel istismar" davası açtı.

Albüm kapağındaki görselde dört aylık bir bebek olan Elden, bir havuzun içinde oltayla sallandırılan 1 dolarlık banknotu yakalamaya çalışıyor.

Bugün 30 yaşında olan Elden, ailesinin bu görselin kullanılmasına yönelik hiçbir belge imzalamadığını söylüyor.

Elden, çıplak bir bebek olarak fotoğrafının kullanılmasını da "çocuk pornografisi" olarak niteliyor. Dava dosyasında, "Görsel, Spencer Elden'ın çıplak vücudunu ve genital bölgesini sergiliyor" ifadeleri de yer alıyor.

ABD yasalarında, cinselleştirilmeyen bebek fotoğrafları genellikle çocuk pornografisi olarak değerlendirilmiyor. Ancak Elden'ın avukatı Robert Y. Lewis, fotoğraf çekildikten sonra görsele dahil edilen dolar banknotunun, "bebeği seks işçisi gibi tasvir ettiği" iddiasında bulunuyor.

Dava dosyasında, Nirvana grubunun Elden'in genital bölgesini bir etiketle kapatma sözü verdiği ancak sözünü tutmadığı iddiası da yer alıyor.

Elden, 30 yıl boyunca tüm dünyada satılan albüm dolayısıyla, adının ve kimliğinin sonsuza dek "yaşadığı cinsel istismarla anılacağını" dile getiriyor.

Öte yandan Elden, hayatı boyunca muzdarip olacağını söylediği istismar dolayısıyla duygusal sıkıntı altında olacağını ileri sürerek, bu durumun kişisel gelişimini, eğitim hayatını ve psikolojik durumunu etkilediğini kaydediyor.

Davacı Elden, gördüğü zarar nedeniyle dava ettiği 15 kişinin her birinden en az 150 bin dolar talep ediyor. Dava edilenler arasında grubun hayattaki üyeleri Dave Grohl ve Krist Novoselic, Kurt Cobain'in eski karısı Courtney Love ve fotoğrafçı Kirk Weddle da var.

Nirvana davulcusu Chad Channing ise albüm kaydedilmeden ve kapak fotoğrafı çekilmeden önce 1990'da gruptan ayrılmasına rağmen, grubun bir parçasıymış gibi sanık olarak adlandırıldı.

Nirvana temsilcileri ve kayıt şirketi, iddialara henüz yanıt vermedi.

Elden, Nevermind'ın 10'uncu, 20'inci ve 25'inci yıllarında, albüm kapağındaki görseli yeniden canlandırdı ancak hepsinde de mayolu olarak poz verdi.

Öte yandan Elden'in fotoğraf çekimleriyle ilgili zaman zaman kararsızlığını ifade ettiği de biliniyor. 2016'da Time dergisine konuştuğunda, "büyüdükçe kötü şöhretinden dolayı üzgünlük yaşadığını" ifade etti:

"Bu büyük projenin içerisine doğdum. Bir hiç uğruna ünlü olmuşum gibi hissetmek oldukça zor. Ortada nasıl bir paranın döndüğünü duyduğumda üzülmemek elde değildi. Bir beyzbol maçına gittiğimde şunu düşündüm: 'Buradaki herkes muhtemelen benim bebek penisimi görmüştür.' Haklarım ihlal edilmiş gibi hissediyorum."

Başka söyleşilerde Elden'ın onu ünlü yapan bu duruma daha olumlu yaklaştığı da oluyordu. Guardian'a altı yıl önce verdiği mülakatta şunları söyledi:

"Bu her zaman olumlu bir şey oldu ve bana yeni kapılar açtı. Şimdi 23 yaşında bir sanatçıyım ve bu hikaye bana Shepard Fairey ile beş yıl çalışma imkanı verdi. Bu harika bir deneyimdi. O büyük bir duayen ve benim 'Nirvana bebeği' olduğumu duyduğumda bunun çok hoş olduğunu düşündü."

2008'de Spencer'ın babası Rick, fotoğrafın nasıl çekildiğini ABD radyosu NPR'ye anlattı.

Rick, bir aile dostu olan Weddle aracılığıyla kendisine bu çekime katılmaları için 200 dolar teklif edildiğini kaydetmişti:

"Havuzda büyük bir parti yapıyorduk ve kimse ortada ne döndüğünü bilmiyordu."

Aile, üç ay sonra Los Angeles'taki Tower Records'un duvarında Nevermind'ın albüm kapağını görene kadar fotoğraf çekimini unutmuştu.

Bundan iki ay sonra Geffen Records kayıt şirketi tarafından 1 yaşındaki Spencer Elden'a platin albüm ve bir oyuncak ayı gönderdi.

Smells Like Teen Spirit, Come As You Are ve Lithium gibi hitleri barındıran albüm dünya genelinde 30 milyon sattı.