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Nirvana'nın albüm kapağındaki "çıplak bebek", reddedilen istismar davasını yeniden açtı - Son Dakika

Nirvana'nın albüm kapağındaki "çıplak bebek", reddedilen istismar davasını yeniden açtı

14.01.2022 13:28
Nirvana'nın albüm kapağındaki "çıplak bebek", reddedilen istismar davasını yeniden açtı

LOS Müzik grubu Nirvana'nın Nevermind albüm kapağında yer alan bebek Spencer Elden, 30 yıl sonra açtığı ancak reddedilen cinsel istismar davasını yeniden açtı.

LOS Müzik grubu Nirvana'nın Nevermind albüm kapağında yer alan bebek Spencer Elden, 30 yıl sonra açtığı ancak reddedilen cinsel istismar davasını yeniden açtı.

Kaliforniya'da yargıç Fernando M. Olguin'in 4 Ocak Salı günü reddettiği ancak değiştirilmiş versiyonunu sunma hakkı verdiği Elden, 1991 tarihli Nevermind albümünün kapağında çıplak bir bebek olarak göründüğü fotoğrafın, "çocuk pornografisi" olduğu iddiasıyla davayı yeniden açtı.

Yeni dava dosyasında, albümün grafikerine ait bir açıklama yer alıyor, Elden'ın avukatları bu açıklamanın "bebeğin cinsel organlarının bilerek sergilendiği ve fotoğrafın ticari kazanç için kullanıldığını gösterdiğini savunuyor.

Elden, henüz 4 aylıkken bir havuzda çekilen çıplak fotoğrafının izinsiz olarak Nirvana grubunun albüm kapağında kullanıldığını iddia etmiş, gruba ağustos ayında dava açarak aralarında Dave Grohl ve Krist Novoselic'in de bulunduğu 15 grup üyesinden 150 biner dolar tazminat talep etmişti.

Yargıç Olguin, 4 Ocak'ta Nirvana'nın avukatlarının davanın reddi talebini, Elden 30 Aralık'a kadar davanın düşürülmesi talebine itiraz etmediği için kabul etmiş ancak değişiklik izni vermişti.

Dünya çapında 30 milyondan fazla satan Nevermind albümünün kapağında, Elden'ın bebekken çıplak şekilde havuzda olduğu ve önüne olta ile dolar sallandırıldığı görülüyor.

Gruba dava açan Elden, albümün 10'uncu, 17'nci, 20'nci ve 25'inci yıl dönümlerinde mayosuyla havuza dalarak pozunu defalarca tekrarlamıştı.

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Nirvana, Yargıç, Müzik, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nirvana'nın albüm kapağındaki 'çıplak bebek', reddedilen istismar davasını yeniden açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nirvana'nın albüm kapağındaki "çıplak bebek", reddedilen istismar davasını yeniden açtı - Son Dakika
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