Nisa bebeği sokağa terk eden anne hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Pendik'te 3 aylık 'Nisa Mihriban' isimli bebeğini sokağa terk ettiği gerekçesiyle tutuklanan anne Ebru Sepetçioğlu, 2 yıla kadar hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan sanık, "Bilerek ve isteyerek yapmadım. Suç kastım yoktu. Bebeği bir evin önüne bıraktım, bulunsun ve alsınlar diye zile bastım" dedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Pendik'te 29 Mart 2022 tarihinde 3 aylık bebeğini terk ettiği gerekçesiyle tutuklanan anne Ebru Sepetçioğlu'nun(20) "terk" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ebru Sepetçioğlu cezaevinden getirilirken, mağdur avukatı Sümeyye Gül ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Melike Gerek salonda hazır bulundu.

"Bilerek ve isteyerek yapmadım"

Sanık kimlik tespiti sırasında, 2 çocuğunun bulunduğu ve işsiz olduğunu söyledi. Duruşmada savunma yapan sanık Ebru Sepetçioğlu, "Bilerek ve isteyerek yapmadım. Suç kastım yoktu. Bebeği bir evin önüne bıraktım, bebek bulunsun ve alsınlar diye zile bastım. Zile bastıktan sonra beni görmesinler düşüncesiyle ayrıldım. Ertesi gün bıraktığım yere gidip baktım. Almamış olabilecekleri ihtimalini düşündüm. Baktığımda orada yoktu. Bebeği bıraktığımda öğle saatleriydi. Sokağın kalabalık olduğu zamanda bebeği bıraktım. İfade için alındığımda görevli polis memurları bana 20 dakika sonra bulunduğunu, hayat fonksiyonlarının tam olduğunu söylediler. Bebek bulununca ambulansa haber verilmiş. Ambulans geldiğinde görevlilerden bir tanesinin de bebeği olduğu için bebeği emzirmiş. Daha sonra bebek kuruma götürülmüş, 2 gün sonra kurumda rahatsızlanmış" dedi.

"Mama hazırlayıp yanına bıraktım"

Sanık savunmasının devamında, "Bebek 1 ay erken doğmuştu. 16 gün yoğun bakımda kaldı. Bu süreçte anne sütü verdim. İlave olarak takviye mama da aldım. Hastaneden çıktıktan sonra bir sağlık sorunu yoktu. Bıraktığımda 3 aylıktı. Aşıları tamdı. Ben bebeği bırakırken yanına mama hazırlayıp bıraktım. Mamayla beslendiği için alışıktı" diye konuştu.

"Kadın sığınma evinde kalacağım süre sona ermişti"

Mahkeme hakiminin 'Niye bıraktın?' diye sorması üzerine sanık, "Ben kadın sığınma evinde kalıyordum. Burada kalacağım süre sona ermişti. Gideceğim yer bebeği kabul etmediği için bırakmak durumunda kaldım" diye cevap verdi. Bunun üzerine söz alan sanık avukatı, "Müvekkilim 21 yaşındadır. Cahildir. Toplum ve ailesi baskısı sebebiyle eylemi gerçekleştirmiştir. Suçu tutukluluk gerektirmeyen bir suçtur. Bu sebeple tahliyesini talep ederiz. Olayın basına yansıması sebebiyle basına yansıdığını düşünüyoruz. Tutukluluk yasağı söz konusudur" diyerek müvekkilinin tahliyesini istedi.

Müşteki avukatı Sümeyye Gül, şikayetlerinin devam ettiğini söyleyerek, " Mağdur çocuğun sağlık durumunun ilgili kuruma sorulmasını talep ederiz" dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise, "Mağdurun tedavisi Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam etmektedir. Genel bir sağlık taraması yapılmadan mağdur kuruma kabul edilmiştir" dedi.

Bebeğin sağlık durumu sorulacak

Ara kararını oluşturan mahkeme, suç vasfının değişme ihtimalinin bulunduğunu gerekçe göstererek bu aşamada sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne müzekkere yazılarak mağdurun sağlık durumu hakkında bilgi verilmesinin istenmesine, terk dolayısıyla mağdurun bir hastalığa yakalanıp yakalanmadığı ve yaralanıp yaralanmadığı hususunun bildirilmesine karar veren mahkeme, mağdurun gördüğü tedaviye dair tüm tıbbi evrakların gönderilmesinin istenmesine hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Pendik'te 29 Mart 2022 tarihinde terk edilmiş halde bulunan 3 aylık bebeğe sütannelik yapan Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz (29), bebeğe 'Nisa Mihriban' adını koymuştu. Bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, 5 Nisan'da gözaltına alınan anne Ebru Sepetçioğlu, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından anne hakkında "terk" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı. - İSTANBUL