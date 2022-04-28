Nisa bebeği sokağa terk eden anne hakim karşısına çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Nisa bebeği sokağa terk eden anne hakim karşısına çıktı

28.04.2022 13:28
Nisa bebeği sokağa terk eden anne hakim karşısına çıktı

Pendik'te 3 aylık 'Nisa Mihriban' isimli bebeğini sokağa terk ettiği gerekçesiyle tutuklanan anne Ebru Sepetçioğlu, 2 yıla kadar hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıktı.

Pendik'te 3 aylık 'Nisa Mihriban' isimli bebeğini sokağa terk ettiği gerekçesiyle tutuklanan anne Ebru Sepetçioğlu, 2 yıla kadar hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan sanık, "Bilerek ve isteyerek yapmadım. Suç kastım yoktu. Bebeği bir evin önüne bıraktım, bulunsun ve alsınlar diye zile bastım" dedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Pendik'te 29 Mart 2022 tarihinde 3 aylık bebeğini terk ettiği gerekçesiyle tutuklanan anne Ebru Sepetçioğlu'nun(20) "terk" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ebru Sepetçioğlu cezaevinden getirilirken, mağdur avukatı Sümeyye Gül ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Melike Gerek salonda hazır bulundu.

"Bilerek ve isteyerek yapmadım"

Sanık kimlik tespiti sırasında, 2 çocuğunun bulunduğu ve işsiz olduğunu söyledi. Duruşmada savunma yapan sanık Ebru Sepetçioğlu, "Bilerek ve isteyerek yapmadım. Suç kastım yoktu. Bebeği bir evin önüne bıraktım, bebek bulunsun ve alsınlar diye zile bastım. Zile bastıktan sonra beni görmesinler düşüncesiyle ayrıldım. Ertesi gün bıraktığım yere gidip baktım. Almamış olabilecekleri ihtimalini düşündüm. Baktığımda orada yoktu. Bebeği bıraktığımda öğle saatleriydi. Sokağın kalabalık olduğu zamanda bebeği bıraktım. İfade için alındığımda görevli polis memurları bana 20 dakika sonra bulunduğunu, hayat fonksiyonlarının tam olduğunu söylediler. Bebek bulununca ambulansa haber verilmiş. Ambulans geldiğinde görevlilerden bir tanesinin de bebeği olduğu için bebeği emzirmiş. Daha sonra bebek kuruma götürülmüş, 2 gün sonra kurumda rahatsızlanmış" dedi.

"Mama hazırlayıp yanına bıraktım"

Sanık savunmasının devamında, "Bebek 1 ay erken doğmuştu. 16 gün yoğun bakımda kaldı. Bu süreçte anne sütü verdim. İlave olarak takviye mama da aldım. Hastaneden çıktıktan sonra bir sağlık sorunu yoktu. Bıraktığımda 3 aylıktı. Aşıları tamdı. Ben bebeği bırakırken yanına mama hazırlayıp bıraktım. Mamayla beslendiği için alışıktı" diye konuştu.

"Kadın sığınma evinde kalacağım süre sona ermişti"

Mahkeme hakiminin 'Niye bıraktın?' diye sorması üzerine sanık, "Ben kadın sığınma evinde kalıyordum. Burada kalacağım süre sona ermişti. Gideceğim yer bebeği kabul etmediği için bırakmak durumunda kaldım" diye cevap verdi. Bunun üzerine söz alan sanık avukatı, "Müvekkilim 21 yaşındadır. Cahildir. Toplum ve ailesi baskısı sebebiyle eylemi gerçekleştirmiştir. Suçu tutukluluk gerektirmeyen bir suçtur. Bu sebeple tahliyesini talep ederiz. Olayın basına yansıması sebebiyle basına yansıdığını düşünüyoruz. Tutukluluk yasağı söz konusudur" diyerek müvekkilinin tahliyesini istedi.

Müşteki avukatı Sümeyye Gül, şikayetlerinin devam ettiğini söyleyerek, " Mağdur çocuğun sağlık durumunun ilgili kuruma sorulmasını talep ederiz" dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise, "Mağdurun tedavisi Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam etmektedir. Genel bir sağlık taraması yapılmadan mağdur kuruma kabul edilmiştir" dedi.

Bebeğin sağlık durumu sorulacak

Ara kararını oluşturan mahkeme, suç vasfının değişme ihtimalinin bulunduğunu gerekçe göstererek bu aşamada sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne müzekkere yazılarak mağdurun sağlık durumu hakkında bilgi verilmesinin istenmesine, terk dolayısıyla mağdurun bir hastalığa yakalanıp yakalanmadığı ve yaralanıp yaralanmadığı hususunun bildirilmesine karar veren mahkeme, mağdurun gördüğü tedaviye dair tüm tıbbi evrakların gönderilmesinin istenmesine hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Pendik'te 29 Mart 2022 tarihinde terk edilmiş halde bulunan 3 aylık bebeğe sütannelik yapan Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz (29), bebeğe 'Nisa Mihriban' adını koymuştu. Bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, 5 Nisan'da gözaltına alınan anne Ebru Sepetçioğlu, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından anne hakkında "terk" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Nisa bebeği sokağa terk eden anne mahkemede konuştu: Bebeği bıraktığımda sağlıklıydı Nisa bebeği sokağa terk eden anne mahkemede konuştu: Bebeği bıraktığımda sağlıklıydı Çin Mart Ayında Piyasa Varlıklarında Artış Kaydetti Çin Mart Ayında Piyasa Varlıklarında Artış Kaydetti Nilüfer Belediyesi voleybol turnuvası kazananı belli oldu Nilüfer Belediyesi voleybol turnuvası kazananı belli oldu

Mahkeme, Pendik, Bebek, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nisa bebeği sokağa terk eden anne hakim karşısına çıktı - Son Dakika


Son Dakika
14:30 Pitbull saldırısına uğrayan Minik Asiye'nin davasındaki 4 sanığa tahliye kararı
14:25 Bahçesindeki çalıları yakmak isteyen adam, yanlışlıkla kendi evini yakıp kül etti!
14:17 Erdoğan'dan önemli görüşme! Putin, Rus pilotun takas süreci için teşekkür etti
14:16 DEVA'nın seçim kararını "çok zekice bulan" MHP lideri Bahçeli'den "kavga edeceğim" diyen CHP Lideri'ne yanıt: Bizde 53 yıllık kavga tecrübesi var
14:11 Manisa'da sezonun ilk kirazı kilosu 700 TL'den alıcı buldu!
14:02 Alpler'de yapılan kazı bilim insanlarını heyecanlandırdı! Dünyanın en büyük canlısı olduğu düşünülüyor
13:59 Trabzonspor 1 puan alırsa şampiyon olacak! Biletleri ise karaborsada 30 bin liraya satılıyor
13:58 Nisa bebeği sokağa terk eden anne mahkemede konuştu: Bebeği bıraktığımda sağlıklıydı
13:50 Şarkıcı Yeliz'den Gülşen'in kıyafetini ağır bir dille eleştiren Işın Karaca'ya sert sözler: Bu hadsizce bir söylem
13:29 3 üniversite bitirmesine rağmen, çobanlık yapıyor: Hakkımızı kim yiyorsa helal etmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 14:50:48. #1.13#
SON DAKİKA: Nisa bebeği sokağa terk eden anne hakim karşısına çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement