Nisa bebeğin annesi hakkında tahliye kararı - Son Dakika

İstanbul'da 29 Mart salı günü 11 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz ve arkadaşları tarafından bulunan, Durmaz'ın sütanneliğini yapmasıyla birlikte bir anda tüm Türkiye'nin gündemine oturan Nisa bebekle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

TUTUKLANMIŞTI

Teslim edildiği kurumda rahatsızlandığı için hastaneye kaldırılan Nisa bebeği sokağa terk eden anne Ebru S. (20) olaydan bir gün sonra yakalanmıştı. Bebeğin biyolojik annesi için 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Ebru S. (20)'in kimlikteki adı Ebrar Nil S. olan 3 aylık bebeğini 29 Mart 2022 tarihinde saat 12.00 sıralarında karnını doyurup uyuttuktan sonra battaniyeye sardığı ve puset içine koyup Pendik Güllübağlar Mahallesi'ndeki bir binanın yanındaki boş arsaya bıraktığı anlatılmıştı.

TAHLİYE OLDU

Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen bugünkü duruşmaya tutuklu sanık Ebru S. getirildi. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı. Söz verilen sanık Ebru S. "Önceki mahkemede her şeyi söyledim. Savunmam hala geçerlidir. Tekrar ederim" dedi.

Sanık avukatları, Ebru S'nin bebeği 29 Mart günü bıraktığını, bebeğin bırakıldıktan 3 gün sonra bakım evinde rahatsızlandığını öne sürerek, bebeğin rahatsızlanmasıyla Ebru S'nin bebeği terk etmesi arasında illiyet bağı olmadığını öne sürdü. Sanık avukatları, bebeğin ilk bulunduğunda sağlık durumunun iyi olduğu yönünde raporlar olduğunu da öne sürerek sanığın tahliyesini talep etti. Duruşma savcısı, sanığın tutuklulukta kaldığı süre ile delillerin büyük oranda toplanmış olduğunu ve sanığın alacağı ceza miktarı dikkate alınarak tahliyesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Ebru S.'nin tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

"BEBEĞİ BIRAKIRKEN YANINA MAMA HAZIRLAYIP BIRAKTIM"

Ebru S. daha önceki mahkemedeki ifadesinde, "Bilerek ve isteyerek yapmadım. Suç kastım yoktu. Bebeği bir evin önüne bıraktım, bebek bulunsun ve alsınlar diye zile bastım. Zile bastıktan sonra beni görmesinler düşüncesiyle ayrıldım. Ertesi gün bıraktığım yere gidip baktım. Almamış olabilecekleri ihtimalini düşündüm. Baktığımda orada yoktu. Bebeği bıraktığımda öğle saatleriydi. Sokağın kalabalık olduğu zamanda bebeği bıraktım. İfade için alındığımda görevli polis memurları bana 20 dakika sonra bulunduğunu, hayat fonksiyonlarının tam olduğunu söylediler. Bebek bulununca ambulansa haber verilmiş. Ambulans geldiğinde görevlilerden bir tanesinin de bebeği olduğu için bebeği emzirmiş. Daha sonra bebek kuruma götürülmüş, 2 gün sonra kurumda rahatsızlanmış. Bebek 1 ay erken doğmuştu. 16 gün yoğun bakımda kaldı. Bu süreçte anne sütü verdim. İlave olarak takviye mama da aldım. Hastaneden çıktıktan sonra bir sağlık sorunu yoktu. Bıraktığımda 3 aylıktı. Aşıları tamdı. Ben bebeği bırakırken yanına mama hazırlayıp bıraktım. Mamayla beslendiği için alışıktı" diye konuşmuştu.

"SIĞINMA EVİNDE KALACAĞIM SÜRE BİTMİŞTİ"

Mahkeme hakiminin "Niye bıraktın?" diye sorması üzerine Ebru S., "Ben kadın sığınma evinde kalıyordum. Burada kalacağım süre sona ermişti. Gideceğim yer bebeği kabul etmediği için bırakmak durumunda kaldım" yanıtını vermişti.