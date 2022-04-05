Pendik'te görev yapan Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, 29 Mart 2022 tarihinde terk edilmiş bir bebek vakasına gitti. Durmaz, Nüfus Müdürlüğündeki kayıtlı ismi Ebrar Nil olan bebeğin aç olduğunu fark edip kendi bebeği gibi emzirdi. Ayrıca bebeğe Nisa Mihriban adını verdi.
Polis bebeğin biyolojik annesi 20 yaşındaki Ebru S.'yi gözaltına aldı. Ebru S. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nisa Mihriban bebek durumunun kötüleşmesi üzerine hastanede yoğun bakım servisine alındı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen bebeğin beyin ölümü gerçekleşti.
Nisa Mihriban'ın beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine yapılan incelemede, bebeğin bakıldığı Çocuk Bakımevi'nde bakıcı ihmali olduğu anlaşıldı. İddiaya göre burada bebeğin bakımını yapan D.Y. adlı bir kadın hakkında ise "taksirle yaralama" suçundan işlem başlatıldı. Ölüm sebebinin boğazına kaçan kusmuk benzeri bir madde olduğu, bebeğin bakımını yapan D.Y.'nin ihmali olduğu iddiasıyla hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.Hayatını kaybeden Nisa bebeğin sokağa terk ediliş anı saniye saniye kameralarda! 3 aylık Nisa bebek yoğum bakımda, onu terk eden annesi gözaltında! Fuhuş yaptığı öne sürüldü! O anne konuştu: Nisa bebeği ölüme terk ettikten hemen sonra, sevgilisiyle birlikte olmuş Nisa bebekten acı haber! Yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşti
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Nisa bebeğin beyin ölümüyle ilgili çarpıcı detay! Bakımevi görevlisi hakkında ihmal iddiasıyla işlem başlatıldı - Son Dakika